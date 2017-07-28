Крым полностью остался без света 14 28.07.2017, 15:42

2,734

Крупнейшие объекты инфраструктуры подключаются к резервным источникам питания.

Аннексированный Россией Крым полностью остался без электричества из-за аварии. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на "министра топлива и энергетики" полуострова Вадима Белика.

"Произошло полное отключение электроэнергии в Крыму. Сработала противоаварийная автоматика в Краснодарском крае. Сейчас идет активное восстановление четырех линий. Работаем над тем, чтобы максимально быстро восстановить энергоснабжение полуострова", — сказал Белик.

Как сообщает Крыминфо, электричество отключили примерно в 14.00, крупнейшие объекты инфраструктуры подключаются к резервным источникам питания.

Напомним, 30 декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Это стало частью блокады украинскими активистами оккупированого полуострова.

Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.