Жителю Берлина вернули забытые под деревом слитки золота 7 28.07.2017, 15:46

2,243

Фото: @polizeiberlin

Сверток с 22 золотыми слитками и 3,5 тысячами евро заметил «очень честный человек».

«Очень честный человек» вернул жителю Берлина забытые под деревом 22 слитка золота и €3,5 тыс., передает The Local (перевод – gazeta.ru).

Инцидент произошел в Нойкёльне. Как рассказал полиции владелец, он пристегивал свой велосипед, поэтому отложил слитки и наличные средства, о которых потом просто забыл.

Спустя некоторое время прохожий заметил сверток под деревом. Он был очень удивлен находке и сразу отнес ее в правоохранительные органы.

В свертке также были найдены личные вещи, что позволило полиции быстро найти владельца.

Как отмечает издание, прохожий не уйдет с пустыми руками. В Германии люди, которые обнаруживают утерянные вещи, имеют законное право на 3–5% стоимости находки. В данном случае вознаграждение может составить до €2 тыс.

Берлинские власти, со своей стороны, требуют плату за хранение утерянных вещей в размере 10% стоимости находки.