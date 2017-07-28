Народ против «Савушкин продукт»: В Зимбабве свое молоко продавайте! 51 28.07.2017, 16:10

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Несколько недель пользователи интернета ведут сражение на странице в Фейсбуке предприятия «Савушкин продукт».

Брестские производители молока и йогуртов были теми, кто решительно выступил против белорусского языка на этикетках продукции. Производители мотивировали это тем, что разработка новой упаковки повысит себестоимость продукта, что приведет к повышению цен.

На все дальнейшие запросы и просьбы руководство «Савушкина» не идет навстречу своим клиентам.

В результате пользователи Фейсбука начали заходить на страницу «Савушкина продукта» и выставлять свои оценки. На данный момент уже высказалось более 1000 человека. Средний балл «Савушкина» упал с 5 до 1,9. При этом 828 пользователей поставили минимальную оценку.

По правилам Фейсбука поставить просто оценку мало. Нужно еще оставить небольшой комментарий о работе предприятия. Отзывы потребителей читаются как захватывающий роман.

«Наша Нива» предлагает небольшую подборку.

«Не становился ни на одну из сторон в споре с «Савушкиным продуктом», скажу просто — мне все равно, на каком языке написано на упаковке, но мое мнение — им не надо было встречать в штыки предложение с белорусскоязычными этикетками. Этой принципиальностью они себе больше имидж испортили, чем выиграли», — пишет Сергей Устинов из Минска.

Многих потребителей также беспокоит то, что на этикетке молока «Брест-Литовского» указана дата 1795 — год последнего раздела Речи Посполитой и окончательной оккупации белорусских территорий Российской империей.

«Сдавайтесь уже, посыпайте голову пеплом и делайте белорусскоязычные этикетки. Чем быстрее, тем меньше денег потеряете», — реакция Павла Сесицкого из Витебска.

«С недавнего времени бойкотирую продукцию абсолютно. Очень жаль, что к мнению нас, потребителей из Беларуси, относятся как к жужжанию надоедливых мух. Неуважение огорчает! Если начнете писать на своей продукции на белорусском языке — сниму бойкот», — пообещал минский юрист Олег Агеев.

«Раз у «Савушкина» нет денег на белорусские этикетки — то у меня нет денег на их продукцию. До свидания!» — написал Павел Кулик из Гродно.

«Давно уже исключила «С. П.» из ассортимента потребляемых молочных продуктов — предпочитаю более вкусные. В последнее время покупала нарезанный сыр «Легкий», но почему-то ломтики его стали так склеены с бумажками, которые должны отделять один ломтик от другого, что устала отлеплять и решила больше его не покупать. А с языком история очень некрасивая! Стыд просто!» — так считает Светлана Михаловская из Минска.

Кстати, случай с «Савушкиным» не первый из подобных. «Лидское пиво» также некоторое время бодалось с потребителями по поводу белорусского языка, но сделало определенные выводы из дискуссии и начало выпускать продукцию с белорусским логотипом. Более того, выпустило серию пива «Менск» с разными датами. А от пива «Менск 1918» некоторых аж рвет от злости. И кажется же — ничего, мир не провалился! Пиво не подорожало, ассортимент увеличился», — замечает Виктор Юнцевич.

«Я из России. Но если компания не уважает титульный язык нации и пренебрегает интересами белорусов, то чего нам, россиянам, ждать? Не зря вас ловили на некачественной продукции. И на потребителей и на качество вам наплевать. С таким подходом и на российском рынке вам тоже пора сворачиваться. В Зимбабве свое молоко продавайте!» — написал Юрий Гравин из Москвы.

«Малако вкусней, чем молоко», — считает Андрей Ширвель.

«Моя кошка не ест ничего из «Савушкина». Она привыкла к «малаку», а тут одно молоко. Предлагал ей облизать упаковочку от творожка, не согласилась, хочет «тваражку». Животное не обманешь! И мы больше не берем», — иронизирует Сергей Яцевич из Минска.

«Каждый продукт должен быть в первую очередь направлен на нужды потребителей, а не на какие-то «принципы» производителя. А язык является главным фактором того, что производитель действительно заботится о комфорте своих потенциальных потребителей. Поэтому пока на пакетах «Савушкина» не появится белорусского языка, я буду игнорировать их продукцию. Тем более, что этот сегмент экономики позволяет делать соответствующий выбор», — отписался Кирилл Костян.

«О странице «Савушкина» не думаю ничего. А вот качество продукции реально стало хуже. Покупал и пользовался постоянно. Сейчас практически не покупаю. И даже не в языке тут основное дело, а реально в качестве продукции (отвечаю только за то, что потребляю — творог, кефир, йогурты)», — написал Юрий Фролов.

Следует также отметить, что позитивные отзывы на странице «Савушкина» оставляли сотрудники предприятия.