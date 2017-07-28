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NASA планирует революцию в авиаперелетах

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  • 28.07.2017, 16:22
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NASA собирается построить собственный пассажирский сверхзвуковой самолет.

Bloomberg сообщает о планах Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США произвести революцию в авиации.

NASA собирается построить собственный пассажирский сверхзвуковой самолет, который сможет осуществлять перелеты по любым маршрутам в два раза быстрее нынешних лайнеров.

Все современные самолеты имеют ограничения по скорости на уровне 10 620 км/ч. При этом летательный аппарат, находящийся в небе на высоте порядка 10 км, переходит так называемый звуковой барьер, создавая ударную волну протяженностью 50 км. Она несет в себе угрозу и людям, и строениям, оказавшимся поблизости на земле. Эту проблему как раз и планируют решить специалисты NASA с помощью революционного дизайна самолета, моделирующего динамику жидкости. В проект собираются инвестировать порядка $390 млн, а первые тестовые полеты назначены на 2022 год.


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