NASA планирует революцию в авиаперелетах

NASA планирует революцию в авиаперелетах1
- 28.07.2017, 16:22
- 5,373
NASA собирается построить собственный пассажирский сверхзвуковой самолет.
Bloomberg сообщает о планах Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США произвести революцию в авиации.
NASA собирается построить собственный пассажирский сверхзвуковой самолет, который сможет осуществлять перелеты по любым маршрутам в два раза быстрее нынешних лайнеров.
Все современные самолеты имеют ограничения по скорости на уровне 10 620 км/ч. При этом летательный аппарат, находящийся в небе на высоте порядка 10 км, переходит так называемый звуковой барьер, создавая ударную волну протяженностью 50 км. Она несет в себе угрозу и людям, и строениям, оказавшимся поблизости на земле. Эту проблему как раз и планируют решить специалисты NASA с помощью революционного дизайна самолета, моделирующего динамику жидкости. В проект собираются инвестировать порядка $390 млн, а первые тестовые полеты назначены на 2022 год.