Владельцы домов в Лошице: Мы хотим, чтобы нас услышали 28.07.2017, 16:28

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Фото: tut.by

Жители «Деревни ученых» подали в суд на город.

Жалобу на Мингорисполком, в которой просят отменить решение об изъятии участков и сносе домов «для государственных нужд», владельцы частных домов в Лошице подали недавно. Частный сектор, напомним, хотят снести, чтобы на его месте построить многоквартирное жилье, пишет tut.by.

На очередном судебном заседании жители усадебной застройки объяснили, почему не хотят уезжать из своих домов и на какой вариант компенсации могли бы согласиться.

«90% жителей усадебной застройки согласны переехать»

Заседание проходило в суде Московского района и началось с заявления ходатайств: еще четыре владельца домов в частном секторе просили допустить их к участию в деле на стороне заявителей. Но судья Артем Русак это ходатайство не удовлетворил. Зато дал «добро» на другое, более важное для владельцев домов: приостановить действие решения Мингорисполкома и запретить городу и УКСу Ленинского района делать что-либо с домами и участками тех, кто подписался под жалобой, до окончания судебного процесса.

«Среди тех, на кого распространяется решение Мингорисполкома, есть те, кто согласен на отселение. Таким образом, приостановление исполнения решения негативно отразится на их правах», — озвучила позицию Мингорисполкома заведующая юридическим сектором землеустроительной службы Мингорисполкома Жанна Иванец.

На это заседание владельцы домов пришли с адвокатом — Сергеем Калиновским, который представляет интересы и других владельцев частных домов на аналогичном процессе, где жители частного сектора на Вильямса судятся с Мингорисполкомом.

Со стороны ответчика на заседании присутствовали представители Мингорисполкома, УКСа Ленинского района. Они рассказали, что в частном секторе большинство жителей все же согласны переехать.

— В частном секторе около 108 домов, 270 человек, но надо учитывать, что там есть не только одноквартирные частные дома, но и 16-квартирные. И на сегодня более 90% семей согласны переехать: они уже написали заявления в УКСе на выплату компенсаций за свои дома, — рассказала юрисконсульт УКСа Ленинского района Лариса Жук. — Кто-то выбрал квартиры, кто-то — денежную компенсацию. Сегодня подготовлено письмо на «Белгипрозем» для определения фактических размеров убытков за дома. Как только будут известны размеры, будет подготовлен проект решения Мингорисполкома с указанными суммами, будут выделены квартиры и они будут предложены собственникам. Если собственников не устроит размер компенсации, будет составлен протокол разногласия и документы будут направлены в суд. Будем решать вопрос там. Все 12 собственников, которые присутствуют в суде и подписались под жалобой, просили в качестве компенсация земельные участки. Но мы им всем дали официальный ответ, что свободных участков ни в городе Минске, ни в районе нет.

Этот вопрос — вариант компенсации в виде другого участка — во время судебного заседания поднимался не раз. Об этом говорил и адвокат Калиновский, и сами владельцы домов, и даже судья.

— На какой вариант компенсации вы бы согласились? Если учесть, что сносят ваш дом под государственные нужды, — спрашивал у присутствующих судья.

— У меня дом на 126 квадратных метров, теплица на 160 «квадратов», гараж на 45 и огромный сад. Вот если бы мне дали участок и построили там все это или перенесли мое — я бы согласился уехать, — ответил один из владельцев домов, Николай Иванович. — Я понимаю, что сад государство не сможет перенести, поэтому прошу за него выпалить компенсацию — деревья достались мне не бесплатно, я вложил в них деньги и силы. Как и во все остальное.

— Я нигде в законах не нашел, что людям, у которых забирают участки, надо предоставлять компенсации с ухудшением условий проживания. А в данном случае именно это и происходит: в решении горисполкома я вижу лишь ухудшение моих условий проживания. Когда я увидел, какая мне положена компенсация, я понял, что и треть своего участка не смогу окупить. Вы же понимаете, что я живу не на 100 квадратных метрах, которые занимает дом, а на 976 метрах всего участка! Как и все, кто живет в частном секторе, — рассказал в суде еще один владелец дома, Виктор Сергеевич. — У меня газон, детская площадка для внуков, барбекю, баня — люблю попариться, сарай, где я могу хранить все свои инструменты. Это все улучшает качество моего проживания. И этого всего не будет ни в одной квартире. Поэтому в качестве компенсации соглашусь только на участок в Минске, чтобы перенести это все на него.

Но не все согласны на новый участок. Например, Маргарита Александровна высказалась категорически против любых вариантов.

Мингорисполком поступает нечестно и несправедливо. В городе есть пустые дома, даже на той же улице Маяковского. Пусть селит туда, зачем сносить нас? — спросила женщина. — Ни один вариант компенсации я не принимаю, хочу остаться в своем доме.

Представители Мингорисполкома дали свои пояснения. Заведующая юридическим сектором землеустроительной службы Мингорисполкома Жанна Иванец объяснила, что объективной возможности предоставить за сносимый дом участок в Минске или Минском районе для переноса или строительства дома, нет.

— Участков нет, поэтому в свое решении Мингорисполком и не указывал такой вариант компенсации для владельцев сносимых домов, — сказала чиновница. — Хочу подчеркнуть, с января 2016 года в Минске не проводятся какие-либо аукционы по реализации участков для строительства усадебных домов. Также, в соответствии с 667 указом президента, в Минске земельные участки для строительства жилых домов предоставляются только многодетным семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий по очереди либо по распоряжению президента. На сегодня в столице более 500 многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Для них с начала этого года не выделено ни одного участка, потому что их нет. Территория Минска не расширялась и сформировать новые земельные участки возможности не было.

В конце заседания у владельцев домов остались вопросы к представителям городской власти. Люди недоумевали: почему их мнение никто не учел?

— Тут Мингорисполком говорит, что 90% собственников, то есть около 243 из 270 человек, согласны переехать. Они согласились на квартиры или деньги — и это их право, мы их за это уважаем. Но мы не согласны — и это наше право. Так почему их мнение учитывается, а наше нет? Почему нас всех под одну гребенку? Логично же выслушать каждого и учесть его мнение, — задавал вопросы Мингорисполкому Геннадий Устинович.

— Логично, да, — согласился судья Русак.

— Поэтому мы и хотим, чтобы нас услышали.

— Может быть, есть варианты, когда застройщики строят пустые частные дома, без дольщиков, чтобы в последующем выставить их на продажу. И может такие можно отдать людям в качестве компенсации? — уточнил судья.

— Нет, таких случаев мы не знаем, — ответили представители Мингорисполкома.

— Да это и не выгодно, кто же будет строить так, — добавила представитель УКСа.