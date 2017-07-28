Как выглядит французский замок опальной Гульнары Каримовой 9 28.07.2017, 17:07

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Фото: wikipedia.org

Замок дочери экс-президента Узбекистана — собрание артефактов.

В управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры Узбекистана рассказали, что активы ОПГ, куда, по их утверждению, входила Гульнары Каримова, найдены на территории 12 зарубежных стран — деньги и виллы в Швейцарии, счета в Швеции, дома и счета в Великобритании, во Франции — квартиры и замок Шато-де-Груссе, а также виллы и так далее.

Tut.by собрал фото и историю французского замка Гульнары — Château de Groussay.

Шато-де-Груссе — огромное имение вблизи Парижа с замком, личным оперным театром, парком, павильонами, конюшнями и пр.

Как отмечается на официальном сайте замка Шато-де-Груссе, он находится в 50 км от Парижа и был построен в 1815 году для герцогини Шаро, дочери мадам де Турзель (Tourzel), гувернантки детей короля Людовика XVI и Марии-Антуанетты. Замок был расширен в 1952 г. двумя крылами, одно из которых стало театром. Замок и прилегающий парк были объявлены историческим памятником в 1993 году.

Фото sortir-yvelines.fr

С 1938 года замок принадлежал коллекционеру Шарлю де Бестеги. Именно Бестеги заполнил дом странными артефактами. В 1999 году содержимое дома и некоторые парковые павильоны продали с аукциона Sotheby’s.

Фото: admagazine.ru

В 1999 году Гульнаре Каримовой было 27 лет, ее отец был к тому времени 9 лет главой Узбекистана. Но она ли купила замок, либо она второй покупатель — нигде не уточняется.

Фото: Picstopin.com

Фото: Picstopin.com

Фото: Picstopin.com

Фото: insideinside.org

Фото wikipedia.org