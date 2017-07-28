«Пришлось бы продавать квартиру, чтобы заплатить за воду» 7 28.07.2017, 16:56

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Жительнице Барановичей выставили счет за 460 кубов воды!

У Ирины Кульбы не складываются отношения со … счетчиками воды. Уже второй раз, по иронии судьбы, у нее возникает казусная ситуация с показаниями водомеров. В прошлый раз, по мнению Ирины, ей несправедливо начислили плату почти за 80 кубов воды в пустующей квартире, а сейчас с нее чуть не потребовали деньги уже за 460 кубов.

В январе Intex-press писала про жительницу Барановичей Ирину Кульбу, в пустующей квартире которой за месяц счетчики накрутили почти 80 кубов воды. Проверка водомеров показала, что они исправны, и женщине выставили счет – больше 70 рублей. Несмотря на обращения в разные инстанции, добиться перерасчета женщине пока не удалось.

– Я еще жду ответа из администрации Лукашенко, – рассказывает Ирина. – Но за 80 кубов воды все-таки заплатила в июне, ведь каждый месяц мне насчитывали пеню. Отдать за воду пришлось больше 130 рублей.

Тогда же, семь месяцев назад, «взбесившиеся» счетчики заменили новыми. Теперь в месяц, по наблюдениям женщины, воды расходуется по 1-2 куба.

Каково же было удивление Ирины, когда в июне после оплаты коммуналки (и тех самых 80 кубов воды) оказалось, что она должна доплатить еще за 460 кубометров воды. Согласно квитанциям, холодная вода у нее оплачена по показаниям счетчика в 282 куба, а в реальности счетчик показывает 746 кубов! То есть в базе данных по оплате до сих пор числились показания старых счетчиков.

– Тут и до психушки недалеко – получается, недоплата уже не за 80, как раньше, а больше, чем за 460 кубов, – возмущается Ирина.

Женщина пошла в «Водоканал». Там, по ее словам, удивились такому большому расходу воды и недоплаты, сравнили показания водомера по холодной воде в базе данных и в квитанции – везде последними показаниями было 282 куба.

– Они разводили руками, – рассказывает Ирина.

Она говорит, что, к счастью, еще до визита в «Водоканал» она нашла документы, которые ей дали после замены водомеров, накрутивших 80 кубов, в декабре прошлого года, на новые. В них было написано, что начальные показания по устанавливаемому счетчику холодной воды – 741 куб.

– То есть за семь месяцев никто не соизволил внести в базу данных показания этого водомера. Вот если бы у меня не оказалось этого документа, то, наверное, пришлось бы продавать квартиру, чтобы оплатить воду. У меня, видимо, какая-то плохая карма в отношениях с «Водоканалом», – иронизирует Ирина.

Она рассказывает, что контролеры «Водоканала» уже приходили к ней домой, удостоверились в текущих показаниях счетчика холодной воды и пообещали в ближайшее время внести изменения в базу данных.