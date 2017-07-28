Что подорожает в августе 28.07.2017, 17:51

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Стало известно, какие изменения ждут нас в последний месяц лета.

Снова подорожают сигареты, вузы завершат приемную кампанию, вырастут пособия на детей. Что еще изменится в последнем месяце лета? Об этом пишет intex-press.by:

Подорожают некоторые сигареты

С 1 августа подорожают некоторые сигареты гродненской табачной фабрики «Неман», отдельные марки сигарет компании «Табак-инвест». Вырастут цены и на некоторые импортные сигареты. Например, Camel Filters и Camel Blue подорожают на 5 копеек.

Для некоторых людей снизится минимальный страховой стаж

Для тех, кто выходит на пенсию в 2017 году, минимальный страховой стаж, необходимый для назначения пенсии по возрасту – 16 лет.

С 1 августа для некоторых категорий населения этот стаж станет ниже. Это коснется людей, которые длительное время осуществляли уход за инвалидом первой группы либо за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, а также за лицами, достигшими 80-летнего возраста. Эти категории людей будут иметь право на трудовую пенсию по возрасту при наличии не менее 10 лет страхового стажа и общего стажа работы не менее 40 лет у мужчин и 35 лет у женщин.

Минимальный страховой стаж также уменьшится для тех, кто не менее 10 лет проходил военную службу, но не имеет права на военную пенсию. Для получения пенсии по возрасту таким людям будет достаточно 10 лет страхового стажа и общего стажа работы не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин.

Вузы завершат прием платников

4 августа большинство белорусских вузов закончат принимать документы от абитуриентов на платную форму обучения.

Также в августе заканчивают прием документов профессиональные лицеи, колледжи – на платную и бюджетную формы обучения.

Прижмут безбилетников

С 1 августа автопарки усилят контроль за оплатой проезда в вечернее время – рейды контролеров с 16.00 часов до 00.30 часов станут ежедневными. Кроме того, теперь вместе с контролерами на линию будут выходить добровольные дружины по охране общественного правопорядка и милиционеры.

Увеличатся детские пособия

С 1 августа станут выше пособия по уходу за детьми до трех лет. Размер пособия на первого ребенка составит 278,88 рубля в месяц (увеличится на 17,5 рублей), на второго и последующих детей – 318,72 рубля (вырастет на 20 рублей), на ребенка-инвалида – 358,56 рубля (увеличится на 22,5 рублей).

Введут адресные субсидии на жилищное строительство

С 6 августа вступит в силу указ № 240, который вводит адресное субсидирование жилищного строительства. Выдавать субсидии будут льготникам, и строго по очереди. Несмотря на красивое звучание, новость эта, скорее, плохая. Дело в том, что указ №240 автоматически отменяет действующий указ № 585, в котором прописаны нормы оказания госпомощи семьям, которые строят жилье. Те, кто уже начал строительство, могут оказаться без серьезной господдержки. Правда, позже Министерство архитектуры и строительства подготовило обращение к президенту с просьбой продлить действие указа №585. Однако 6 августа уже близко, а новостей об этом пока нет.