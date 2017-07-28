Прокопене не удалось купить украинскую «дочку» российского «Сбербанка» 28.07.2017, 18:31

Виктор Прокопеня

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НБУ отказал потенциальным покупателям «Сбербанка» и «Проминвестбанка».

В Нацбанке заявили, что претенденты на покупку банков с российским капиталом не предоставили необходимых документов.

Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка Украины 28 июля принял решение отказать в согласовании приобретения существенного участия в ПАО «Сбербанк» Саиду Гуцериеву и Григорию Гусельникову. Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщили в пресс-службе НБУ.

Также не согласовано приобретение ПАО «Проминвестбанк» Максимом Микитасем и Павлом Фуксом.

«Основание для принятия таких решений – непредставление необходимых и достаточных документов для осуществления проверки инвесторов на предмет соответствия требованиям законодательства Украины», – сказал агентству представитель пресс-службы регулятора.

Напомним, 30 июня бизнесмен из Беларуси Виктор Прокопеня также подал заявку в НБУ для получения разрешения на приобретение украинской «дочки» российского «Сбербанка».

16 марта президент Украины Петр Порошенко утвердил санкции в отношении «Сбербанка», «Проминвестбанка», ВТБ, «БМ Банка» и VS Bank сроком на один год.

Заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова утверждала, что все банки с российским капиталом ведут переговоры о продаже.

27 марта 2017 года стало известно, что «Сбербанк России» продает 100% акций ПАО «Сбербанк» консорциуму инвесторов с участием латвийского Norvik Banka и неназванной частной компании из Беларуси.

Владелец Norvik Bankа Григорий Гусельников заявил, что название «Сбербанк» по окончании сделки будет изменено.

27 апреля Рожкова сообщила, что Norvik Banka вышел из сделки по приобретению «Сбербанка».

18 мая в украинском «Сбербанке» назвали слухами появившуюся в СМИ информацию о продаже активов банка в Украине.