Как Герасименя выигрывала медали и менялась Вадим Кнырко, «Трибуна»

28.07.2017, 18:37

Невероятно, но свою первую большую медаль «Золотая рыбка» выловила аж 15 лет назад.

Первые большие медали Александра Герасименя выиграла в 2002 году. 16-летняя девчонка из Беларуси на взрослом чемпионате Европы в Берлине вырвала бронзовые награды на 50-метровках на спине и вольным стилем. Мировое же признание к Александре пришло в 2007-м. На чемпионате мира в Мельбурне минчанка стала второй на 50 метров на спине. Победила тогда с мировым рекордам американка Лейла Вазири, которая ни до, ни после того турнира похожими результатами не отмечалась.

Через четыре года Герасименя одержала свою самую главную победу. На ЧМ-2011 в Шанхае белоруска первенствовала на дистанции 100 метров вольным стилем. Соревнования были примечательны тем, что на верхнюю ступеньку взошли разом две пловчихи – одинаковые секунды с Герасименей показала датчанка Жанетт Оттесен.

На Лондонской Олимпиаде Александра порадовала белорусов дважды за три дня. Сначала белоруска с национальным рекордом стала второй на 100-метровке вольным стилем, проиграв только мощной голландке Раноми Кромовидьойо.

Через два дня Герасименя снова стала второй с национальным рекордом – на этот раз на кролевой дистанции в два раза короче. На пьедестале рядом с нашей спортсменкой стояли две голландки – все та же Кромовидьойо и Марлен Вельдхейс. После награждения Герасименя показала язык – фото разлетелось по всему миру.

Через четыре года в Рио выступление получилось скромнее. Герасименя сподобилась лишь на одну награду, но добыта она была в сверхнапряженных условиях. Во-первых, после провального ЧМ-2015 на белорусское плавание с критикой обрушился глава государства. Во-вторых, золото и шестую спортсменку на 50-метровке кролем в бразильском бассейне разделили ничтожные 0,12 секунды. Александра стала третьей – после датчанки Блуме и американки Мануэль. Сама же пловчиха после финиша сожалела об упущенном золоте – не той рукой пошла касаться бортика на финише.

Последняя медаль была добыта в Будапеште. Герасименя, как и 10 лет назад, третья в мире на дистанции 50 метров на спине. С повторением рекорда Европы. Боже, как же чаруют эти глаза!

Вадим Кнырко, «Трибуна»