Цифра дня: сколько Беларуси потребуется лет, чтобы купить «Фейсбук» 1 28.07.2017, 19:03

Сегодня капитализация социальной сети перешла рубеж в 500 миллиардов долларов.

28 июня капитализация «Фейсбука» (его рыночная стоимость) перешла рубеж в 500 миллиардов долларов, передает «Радыё Свабода».

Доходы Беларуси в бюджете на 2017 год запланированы в размере 9 миллиардов.Таким образом, при сохранении их объемов вся экономика сможет заработать на «Фейсбук» только через полвека.

Источник: svaboda.org

Самая дорогая белорусская компания, «Беларуськалий», по оценкам руководства страны, стоит около 30 миллиардов долларов.