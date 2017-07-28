Цифра дня: сколько Беларуси потребуется лет, чтобы купить «Фейсбук»1
- 28.07.2017, 19:03
Сегодня капитализация социальной сети перешла рубеж в 500 миллиардов долларов.
28 июня капитализация «Фейсбука» (его рыночная стоимость) перешла рубеж в 500 миллиардов долларов, передает «Радыё Свабода».
Доходы Беларуси в бюджете на 2017 год запланированы в размере 9 миллиардов.Таким образом, при сохранении их объемов вся экономика сможет заработать на «Фейсбук» только через полвека.
Самая дорогая белорусская компания, «Беларуськалий», по оценкам руководства страны, стоит около 30 миллиардов долларов.