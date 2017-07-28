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Цифра дня: сколько Беларуси потребуется лет, чтобы купить «Фейсбук»

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  • 28.07.2017, 19:03

Сегодня капитализация социальной сети перешла рубеж в 500 миллиардов долларов.

28 июня капитализация «Фейсбука» (его рыночная стоимость) перешла рубеж в 500 миллиардов долларов, передает «Радыё Свабода».

Доходы Беларуси в бюджете на 2017 год запланированы в размере 9 миллиардов.Таким образом, при сохранении их объемов вся экономика сможет заработать на «Фейсбук» только через полвека.

Источник: svaboda.org

Самая дорогая белорусская компания, «Беларуськалий», по оценкам руководства страны, стоит около 30 миллиардов долларов.


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