В Минске ученик сдал саксофон преподавателя в ломбард 28.07.2017, 19:14

Фото: студия-мажор.рф

За саксофон минчанин выручил 400 рублей.

В Минске 40-летний мужчина две недели ходил на уроки к преподавателю музыки и на одном из занятий попросил взять саксофон на пару дней домой. Мол, хочу любимой предложение сделать, пишет kp.by.

Учитель согласился и отдал один из трех саксофонов, которые у него были, но назад инструмент получил только через полгода с помощью милиции.

- Преподаватель обратился в РУВД спустя шесть месяцев после этого случая. Он знал фамилию и имя своего ученика, его контакты и пытался с ним связаться, но мобильный телефон мужчины был недоступен, поэтому учитель обращался к родственникам. Те говорили, что мужчина уехал на заработки в Россию,- рассказала официальный представитель Партизанского РУВД Наталья Ганусевич.

В милиции же выяснили, что минчанин никуда не уезжал - номер телефона он сменил, а саксофон сдал в ломбард за 400 рублей. При этом реальная стоимость инструмента около $1500. Сотрудники милиции изъяли саксофон из ломбарда и вернули его владельцу. Кстати, по словам фигуранта дела, предложение руки и сердца своей девушке он так и не сделал.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата» (ч. 1 ст. 211). Возможное наказание - от штрафа до четырех лет лишения свободы.