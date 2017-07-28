Портников: Саакашвили нужно научиться уважать страну, которая предоставила ему убежище 28.07.2017, 19:22

Виталий Портников

Экс-президенту Грузии не стоит мстить Украине.

Месть президенту Украины Петру Порошенко потерявшего украинское гражданство экс-президента Грузии Михаила Саакашвили угрожает поддержке, которую в США оказывают Украине.

Об этом политический обозреватель Виталий Портников заявил в колонке для espreso.tv.

«Никак иначе нельзя квалифицировать заявление бывшего грузинского президента о правоте Дональда Трампа (президента США. – Прим.) в вопросе о вмешательстве в президентские выборы в США. Саакашвили даже говорит о «грязных играх, начатых некоторыми украинскими олигархическими кругам», – написал он.

Портников расценивает заявление экс-президента Грузии как месть президенту Украины Петру Порошенко.

«Но он мстит Украине. Саакашвили, наверное, думает, что таким образом обратит на себя внимание Трампа, но в своем эгоцентризме он угрожает той поддержке, которую американцы оказывают Украине», – считает он.

По словам обозревателя, цену, которую Украина, по мнению Саакашвили, якобы должна заплатить за «некомпетентность своих лидеров и подковерные игры», будут оплачивать простые украинцы, которые защищают свою страну и нуждаются в поддержке – прежде всего военной.

«Саакашвили имеет полное право защищать свои права и политическую репутацию – и в судах, и в СМИ. Но ему нужно научиться ставить государственные интересы выше собственных амбиций и уважать страну, которая предоставила ему убежище в трудные для него времена, даже если он поссорился с президентом этой страны», – заявил Портников.

26 июля Государственная миграционная служба Украины сообщила, что Порошенко издал указ о потере украинского гражданства Саакашвили из-за ложных данных, которые он указал при получении гражданства. В частности, не сообщил, что на территории Грузии он заочно арестован.

Саакашвили заявил, что решение является результатом «договорняка» между «олигархическими кланами» Порошенко и бывшего премьера Грузии Бидзины Иванишвили.

27 июля на Майдане Незалежности в Киеве прошло вече в поддержку Саакашвили. В ходе веча адвокат Павел Богомазов сообщил, что указ о потере Саакашвили украинского гражданства будет обжалован.