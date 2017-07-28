В Беларуси могут разрешить охоту на редких животных 17 28.07.2017, 19:55

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Архивное фото wildportal.ru

Под угрозой — рысь и некоторые виды птиц.

В Беларуси могут разрешить охоту на краснокнижного хищника — рысь. Под угрозой также несколько видов птиц из Красной книги: коростель, шилохвость. Просят причислить к охотничьим видам также гоголя, цаплю большую белую, свиязь, — они были в Красной книге совсем недавно. Экологи возмущены возможными изменениями в новые правила охоты, пишет tut.by.

Рысь в Налибокской пуще. Численность этого животного в Беларуси восстанавливается медленно, рысь — в Красной книге

Фото: Вадим Сидорович

В Беларуси собираются менять правила ведения охотничьего хозяйства и охоты. Зеленый портал опубликовал документ (обоснование изменений в новые правила), в котором шесть видов диких животных предлагают перевести в разряд охотничьих. Это рысь, цапля белая большая, гоголь, коростель, шилохвость и свиязь.

Этот шаг должен «увеличить спрос на охоту среди населения республики и зарубежья».

В документе отмечается, что новые правила разрабатывали представители Минлесхоза, Минприроды, Белорусского общества охотников и рыболовов, ПТУП «Военохот», охотничий клуб «Сафари» и БГТУ.

Природозащитные организации — «Ахова птушак Бацькаўшчыны» и «Багна» — уже писали в различные госорганы, что переводить краснокнижных животных в разряд охотничьих нельзя. Экологам известно, что НАН Беларуси по-прежнему относит их к видам, находящимся под угрозой исчезновения.

— Рысь, коростель, шилохвость — в Красной книге. Такие виды, как гоголь, цапля белая большая, свиязь, недавно были в Красной книге, а сейчас они в так называемом профилактическом списке, им нужно дать время восстановиться. Из Красной книги — сразу отдавать охотникам? Это нонсенс, — считает директор «Аховы птушак Бацькаўшчыны» Александр Винчевский. — Например, шилохвость и свиязь через Беларусь мигрируют в Россию, у нас гнездится только маленькая часть этих видов. Если открыть на них весеннюю охоту — мы можем полностью истребить у нас этот вид птиц. Больше вам скажу: такие виды, как коростель и дупель (среди охотников шли разговоры и об этой птице), вообще включены в список особо охраняемых видов Европы Бернской конвенцией (Конвенция об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе. — Прим.), к которой Беларусь присоединилась.

Коростель не только находится в Красной книге Беларуси, но еще и внесен в список особо охраняемых видов Европы

Фото: Википедия

Доктор биологических наук и профессор Вадим Сидорович, который исследует дикую природу Налибокской пущи, считает, что численность рыси по сей день угрожающе мала.

Между тем, охота на рысь кому-то и правда может казаться привлекательной.

Александр Винчевский из «АПБ» отмечает, что охотники просят изменить сроки проведения весенней охоты — с 28 дней до трех месяцев весны.

— Весенняя охота запрещена во всей Европе, а у нас действующие правила разрешают охотиться 28 дней весны на несколько видов птиц. К нам массово едут иностранцы по весне, — говорит директор «АПБ». — Этой весной итальянцев оштрафовали за незаконную охоту на уток на 70 тысяч евро. Знаем, что были и другие штрафы, причем иностранцы нарушают правила даже на территории Нацпарка «Припятский». Если у нас всю весну птиц можно будет стрелять — вся Европа здесь отметится. А за каждую убитую утку или другую птицу организатор охоты получает с иностранцев деньги, это большой доход. Чем больше разрешенных к охоте видов, тем выгоднее.

Ранее на сайте Минлесхоза выложили объявление, что можно вносить предложения в новые правила охоты.

— Мы направляли свои предложения, но нам никто не ответил, — рассказывает Александр Винчевский. — В них мы исходили из международного законодательства, из российского. Даже в России оно более щадящее природу, чем у нас, хоть там и территория больше, и охотников больше. Мы думали: правила меняются, потому что мы движемся вперед. А вышло наоборот: приходится бороться с такими ретроградскими взглядами.

Со своей стороны, Константин Чикалов, заместитель председателя общественной организации «Багна», замечает, что в Беларуси участилась практика рассматривать и принимать нормативные правовые акты, которые касаются биологического разнообразия без общественных обсуждений.

— А это, согласно Орхусской конвенции, ратифицированной Беларусью, нарушает законные права и интересы граждан и экологической общественности. Случай с разработкой нового указа президента по правилам охоты — яркий пример того, как некоторые госорганы игнорируют участие экспертов со стороны экологических организаций, — говорит он.

Начальник отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза Сергей Шестаков прокомментировал, что «проект указа еще обсуждается».

— Мы работаем с государственными органами, идут межведомственные совещания. Обсуждаем в том числе и эти виды животных, но пока вопрос открыт. Есть предложения по включению их в охотничьи виды, но такого, чтобы у нас уже были согласования со всех сторон, — нет. Но мы должны прежде всего исходить из интереса нашего государства, экономики, а не из каких-то эмоций.

Получить оперативный комментарий по правилам охоты в Минприроды пока не удалось.