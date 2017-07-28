Россия и флажки 4 Матвей Ганапольский, «Эхо Москвы»

28.07.2017, 20:06

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Матвей Ганапольский

Россия большая страна. Но мир больше.

Про санкции. Там есть плохое и хорошее.

Про плохое вначале. Сколько я живу, Америка была врагом. Они хотели уничтожить нашу советскую душу, советские ценности, советский характер. Прошло приблизительно 55 лет с моего детства. И я вернулся туда же. «Они хотят уничтожить нашу русскую душу, русские ценности, русский характер». И в той и в этой пропагандисткой истерии тщательно исключалась и исключается правда — тогда Венгрия, Чехословакия, Афганистан, Польша времен «Солидарности»; сегодня хороводы с талибами, Сирия, Крым, Донбасс и прочие художества, которые Россия считает необходимым вытворять.

И вот сейчас суровые санкции, которые, видимо, навсегда. «Навсегда», это в том смысле, что сняты они будут они не при моей жизни — Россия не собирается ничего признавать и ни в чём каяться. Признание, видимо, уничтожит русские ценности и русский характер.

Жаль. Я очень хотел видеть Россию, которую люблю и ценю, достойной страной, честно идущей в будущее вместе со всем миром. Не увижу я такую Россию, очень жаль. Иран, Северная Корея и Россия — вот равные друзья на долгие годы. Это же надо так опустить свою страну! А как же граждане? Да, им придется вкусить новой санкционной жизни. Но они одно целое со своей властью — и ближайшие выборы лишь подтвердят единение народа со своими лживыми и преступными правителями.

Теперь, что хорошо.

Хорошо, что мир научился противостоять агрессору. Россия, Северная Корея, Иран — их объединяет восхитительное презрение к законам. Но мир научился опускать такие страны, ставя вокруг них флажки. Корее и Ирану не привыкать. Путина так опускают впервые. Да, это ужасно, ибо целой стране из-за её лидера, из-за её политики, цивилизованный мир говорит: «А ну, сел вот тут!»

Обидно? Невероятно! Что-то надо делать в ответ? А ничего не сделаешь. У себя дома гуляй, показывай по телевизору крутотень, но за флажки не суйся!

Это позорно. Но именно так выглядит новая реальность. И не надо злиться, нужно научиться с этим жить.

Господина Рогозина Румыния не пустила в Кишинёв, ибо он невъездной в Европу, и он пишет: «Ждите ответа, гады!»

Понимаю «великого» Рогозина, он от злобы задыхается, но это весь его возможный ответ, если только он не запретит для своих же россиян какие-нибудь айфоны.

Хорошее в том, что им придётся впервые осознать, что мир не хочет их видеть и слышать, что их место за флажками.

Хорошее в том, что мир сообща научился усмирять агрессора, ставящего мир на грань катастрофы.

Конечно, там, за флажками, может родиться отчаянная безумная идея наказать мир какой-нибудь большой войной, чтобы зауважали и чтобы свой народ полюбил. Не стоит. Россия большая страна. Но мир больше.

Матвей Ганапольский, «Эхо Москвы»