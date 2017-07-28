Белорусских производителей лекарств объединят в холдинг 13 28.07.2017, 20:29

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Соответствующий указ подписал диктатор.

В Беларуси появится холдинг по производству фармацевтической продукции. Указ об этом сегодня подписал Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба правителя.

«Это будет достигнуто за счет обеспечения независимости органов лицензирования, государственной регистрации лекарственных средств и сертификации производства от интересов производителей государственной формы собственности, что соответствует мировой практике», — пояснили в пресс-службе диктатора.

Власти ожидают, что объединение фармацевтических компаний повысит конкурентоспособность белорусских лекарств на мировых рынках.

Холдинг будет открыт для вхождения предприятий всех форм собственности и любой ведомственной подчиненности.

Также в соответствии с указом ликвидируется Департамент фармацевтической промышленности. Осуществлявшиеся им функции государственного регулирования в фармацевтической отрасли будут сохранены в Министерстве здравоохранения.