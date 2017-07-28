Германия призвала США к совместным действиям в отношении РФ 5 28.07.2017, 21:32

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Европейцы не согласятся с тем, что новые санкции США против РФ затронут их экономические интересы.

Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль призвал Вашингтон отказаться от принятия односторонних мер против Москвы и "доверительным и тесным образом" согласовывать с ЕС политику в отношении РФ. "С администрацией США мы уже давно поддерживаем хорошие отношения и мы не устанем призывать к тому, чтобы действовать совместно", - заявил он в пятницу, 27 июля, на следующий день после утверждения американским Сенатом переработанного пакета санкций против РФ, передает "Немецкая волна".

При этом Габриэль указал на то, что в отношении России у Брюсселя и Вашингтона есть общая цель - содействие урегулированию украинского конфликта. "Мы едины во мнении о том, что для этого необходимо политическое давление на Москву. Это аргумент и критерий для наших европейских санкций, не больше и не меньше", - подчеркнул он. Одновременно Габриэль напомнил о том, что санкции могут быть поэтапно отменены в том случае, если руководство в Москве выполнит все пункты минских договоренностей, направленных на урегулирование на востоке Украины.

В ЕС не согласятся с ущемлением интересов европейских фирм

Глава немецкого МИДа также отметил, что Германия и ЕС "ни в коем случае" не согласятся с тем, что американские санкции затронут и интересы европейских компаний. "Санкционная политика не является ни подходящим, ни разумным инструментом поддержки интересов национальных экспортеров и отечественного энергетического сектора", - указал далее Габриэль.

Верхняя палата Конгресса США вечером в четверг, 27 июля, подавляющим большинством голосов проголосовала за обновленный пакет ограничительных штрафных мер по отношению к России, Ирану и Северной Корее. За введение новых санкций проголосовали 98 из 100 сенаторов. Основанием для принятия санкций против Москвы являются аннексия Крыма, а также хакерские атаки с целью повлиять на президентские выборы.

Европейцы критикуют Вашингтон, который, по их мнению, намеревается извлечь экономические выгоды с помощью санкций. В частности, по мнению представителей немецкой промышленности, с помощью штрафных мер США хотят предотвратить строительство газопровода "Северный поток - 2", по которому Европе будет поставляться еще больше российского газа. США являются одним из крупнейших поставщиков энергоносителей в мире, в частности сланцевого газа, который американские концерны хотели бы продавать в Европе.