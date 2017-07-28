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Виктор Прокопеня: Мы по-прежнему заинтересованы в покупке украинских активов «Сбербанка»

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  • 28.07.2017, 21:36
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Виктор Прокопеня

Белорусский бизнесмен ожидает решения регулятора относительно покупки украинской «дочки» российского «Сбербанка».

Об этом в интервью Charter97.org заявил глава белорусской инвестиционой компании VP Capita Виктор Прокопеня.

«Ожидаем решения регулятора - никакой новой информации у нас нет. Мы по-прежнему заинтересованы в покупке украинских активов «Сбербанка»», - сказал Виктор Прокопеня.

Напомним, сегодня появилась информация, что Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора платежных систем Национального банка Украины 28 июля принял решение отказать в согласовании приобретения существенного участия в ПАО «Сбербанк» российским бизнесменам Саиду Гуцериеву и Григорию Гусельникову. Также не согласовано приобретение ПАО «Проминвестбанк» Максимом Микитасем и Павлом Фуксом.

30 июня бизнесмен из Беларуси Виктор Прокопеня также подал заявку в НБУ для получения разрешения на приобретение украинской «дочки» российского «Сбербанка».


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