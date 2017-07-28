Что не так с белорусскими турфирмами? 1 28.07.2017, 21:48

Лето в белорусской туротрасли оказалось горячим.

Два скандальных случая за один месяц – это даже слишком для нашего небольшого рынка. В начале июля громко обанкротилась «Калипсо Тур». Все происходило по «эффектной» российской схеме: невылеты, разъяренные клиенты у офиса, уголовное дело, арест, пишет tio.by.

А буквально на днях – очередной скандал. Турфирма «Дром-тур» не смогла выполнить свои обязательства перед туристами, люди не смогли улететь на отдых в Черногорию, Болгарию. Правда, в случае «Дром-тура» директор фирмы Наталья Ратынская обещает деньги за неоказанную услугу туристам вернуть. «Дром-тур» -- фирма с солидным опытом, поэтому данное происшествие выглядит более чем тревожным.

Мы обратились за комментариями к профессионалам отрасли, пытаясь разобраться, в чем причина участившихся случаев невыполнения фирмами своих обязательств перед клиентами.

По мнению Александра Працукевича («Аэротрэвел»), причина вышеописанных скандалов - в «странной» организации бизнеса: «Деньги у туристов берут в январе, феврале, эти деньги, грубо говоря, проедаются. В итоге, когда приходит срок поездки, тур оказывается неоплаченным, обязательства невыполненными, а фирма попадает в финансовую яму».

Как говорит глава компании «Аэротрэвел», напряженной ситуация у «Дром-тура» была еще в прошлом сезоне, фирма с трудом расплачивалась с оператором за туры, остался и небольшой долг. Ну, а в этом сезоне дошло до откровенных скандалов, когда туристы приезжали в аэропорт, но их не могли посадить в самолет, улетающий в Болгарию, потому что фирма бронировки не оплатила. Это уже, безусловно, случаи откровенного мошенничества.

«Я думаю, что по результатам сезона Министерство спорта и туризма что-либо предпримет, попытается как-то защитить рынок и клиентов от недобросовестных агентов, -- считает Александр Працукевич. – Я, естественно, против излишней бюрократизации, но, вероятно, нужны какие-то защитные механизмы. Возможно, стоит подумать о страховке либо лицензировании – ведь подобные случаи наносят урон репутации отрасли!»

А вот Алексей Терентьев, директор компании «Лентяй», видит основную причину невыполнения турагентами своих обязательств в предоставлении необоснованных скидок, на которые неосмотрительно «клюют» туристы. «С фирмами, у которых нормальное ценообразование, таких случаев не происходит. Даже если они порой закрываются – то без скандалов, без мошенничества. Туристы должны понять, что покупать туры слишком дешево или, как говорится, «за уголом» -- это чревато нежелательными последствиями. Рентабельность в отрасли и так слишком мала, мы устанавливаем цены не с потолка, и никто из белорусских туроператоров не стал миллионером. Но есть определенная маржа, без которой невозможно нормально развиваться, предоставлять туристам качественные услуги. Если туристы бегают по фирмам в поисках явно заниженной цены – то винить потом им будет некого. Причем интересно, что клиенты раз за разом наступают на эти грабли – это уже второй случай за лето. Нужно понимать – где тонко, там и рвется. Прежде чем отдать свои деньги, откройте сайт компании, посмотрите, в каком он состоянии, почитайте отзывы в сети. Как это ни банально, но бесплатный сыр действительно только в мышеловке!».

Таким образом, лето в белорусской туротрасли оказалось горячим. Клиенты богаче не стали, и свои с трудом накопленные деньги на отпуск они порой несут в фирмы, которые своей деятельностью дискредитируют отрасль. Это вызывает особую тревогу у профессионалов – никому не хочется, чтобы в условиях и так происходящего ухода клиентов от пакетных туров у турфирм появился дополнительный негативный имидж.