Гордон: Путин может закончить, как Сталин 3 28.07.2017, 22:05

Дмитрий Гордон

Фото: Gordonua.com

Окружение Путина недовольно санкциями США, он становится все более одинок.

Окружение президента РФ Владимира Путина недовольно санкционной политикой Запада, которая повлияла на их благосостояние. Такое мнение в эфире телеканала "112 Украина" высказал украинский журналист Дмитрий Гордон.

"Окружение Путина недовольно сложившейся ситуацией. Санкции коснулись многих серьезных людей, которые жили и не тужили. Они далеки от имперских амбиций, им не надо входить в учебники истории, им надо спокойно сохранять и приумножать добытый в нелегких боях с товарищами-олигархами капитал", – сказал Гордон.

Он предположил, что некоторые близкие к Путину бизнесмены зарабатывают на войне в Украине.

"Но все же не могут заработать на войне. Не забывайте, что там свой бизнес, плюс надо отстрелять склады оружия, которое уже давно утратило сроки годности, надо немножко пособирать бомжей, отправить их на Донбасс и так зачистить российские города – то есть у России на этой войне много подспудных смыслов. Но окружение недовольно. Оно пока не высказывает Путину в глаза все это, потому что себе дороже, но тем не менее недовольство зреет", – предположил журналист.

Президент РФ чувствует это, поэтому его одиночество усиливается, считает Гордон.

"Путин это понимает. Не может не понимать, ведь он опытный человек. Он становится все более одинок, а это может вести (он историю хорошо знает) к развязке, которая произошла со Сталиным", – сказал журналист.

Иосиф Сталин руководил Советским государством почти 30 лет, до самой смерти в 1953 году. Согласно официальной версии, в ночь на 2 марта 1953-го у Сталина произошло кровоизлияние в мозг. Он несколько часов пролежал на полу, поскольку ранее запретил охране беспокоить его без вызова.

"1 марта в 10–11 часов он не проснулся. Где-то в 12 часов охрана стала беспокоиться... И только в 22 часа, когда привезли пакет из ЦК партии, – а о пакетах надо было докладывать, – вызвался пойти один из охранников. И тогда они нашли Сталина – он лежал на полу в пижаме в луже собственной мочи, явно был тяжело болен", – рассказал в интервью "Радио Свобода" историк Рафаэль Гусейнов.

По его словам, врачей к Сталину вызвали только вечером 2 марта, а 5 марта он скончался.

Существуют многочисленные теории заговора, согласно которым к смерти Сталина может быть причастно его ближайшее окружение – Лаврентий Берия, Никита Хрущев и Георгий Маленков.