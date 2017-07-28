«Четыре этажа строят три года» 28.07.2017, 22:30

Фото: onliner.by

Дольщики поселка Солнечного, строящегося на севере Минска, показали, что происходит на стройплощадке.

К этим четырем домам у самого леса присматривались многие минчане. Почти Минск, кирпичная кладка стен, всего четыре этажа, вроде бы вменяемая цена. Кого-то остановила неразвитость социальной инфраструктуры (вернее, ее полное отсутствие), кто-то отказался от покупки, изучив «досье» застройщика. Кто-то рискнул и оплатил 100% стоимости квартиры, пишет «Онлайнер».

Проект, стартовавший осенью 2014 года, до сих пор не завершен. Что сегодня происходит в «Солнечном», где рядом с таунхаусами уже почти три года строят и никак не могут достроить четыре 20-квартирных дома?

Застройку «Солнечного» ОДО «Вигеврострой» (подразделение «Арэсы-Сервис») начало 10 лет назад. Долгое время малоэтажный поселок позиционировался как автономный (т. е. обладающий самой необходимой социальной инфраструктурой в шаговой доступности). Начальная школа и детский сад должны были появиться в составе объектов второй очереди на участке за «Экспобелом», который впоследствии застройщику так и не выделили.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Осенью 2014 года стало известно о подготовке к строительству при въезде в поселок небольшого квартала, состоящего из четырехэтажных кирпичных домов. Справиться «Вигеврострой» планировал примерно за год, к концу 2015-го.

— Есть люди, которые вступали в стройку на стадии котлована и платили $1250 за квадратный метр, есть те, кто позже покупал квартиры по $700—800 за метр у подрядчиков. Дело в том, что застройщик рассчитывался с подрядными организациями квартирами, которые впоследствии поступали в продажу, — вводят в курс дела дольщики. — Срок сдачи переносился уже множество раз, и мы просто недоумеваем, как можно три года строить четыре четырехэтажных дома на 80 квартир. По нашим наблюдениям, два-три месяца в году стройка кипит, а затем все будто замирает. Власти все продляют сроки, но при этом, как нам кажется, не воздействуют должным образом на застройщика.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

На момент начала строительства квартала четырехэтажек репутация «Солнечного» уже была подпорчена низкими темпами сдачи жилья. Дольщики и держатели жилищных облигаций об этом знали, но деньги несли.

— Подкупала малая этажность, лес прямо за окном, неплохие планировки — по сравнению с городом это совсем другой формат жилья, — говорят дольщики. — Да и квадратный метр стоил дешевле, чем в минских новостройках.

Павел вступил в строительство летом 2016 года при цене метра $750 (квартира приобреталась у подрядной организации). К тому времени дом был выведен под крышу, но не было ни стяжки, ни черновой отделки.

— Квартира как квартира, к качеству каких-либо претензий у меня пока нет. Единственная проблема — сроки, — говорит Павел, осматривая «двушку». — Зимой я не замечал никаких работ. Изначально нам обещали ключи в конце 2016 года, затем в первом квартале 2017-го, затем во втором квартале…

Фото: onliner.by

Официально квартал не признан долгостроем. Нормативный срок строительства истекает осенью. Казалось бы, внешне дома почти готовы, но дольщики не уверены в быстром получении ключей.

— Какие-то дома готовы в большей степени, какие-то в меньшей. Мне, например, не повезло. Как видите, пока нет даже стяжки, на лестнице нет окон, не доделан фасад, — один из дольщиков показывает подъезд и свою квартиру. — При нынешних темпах я не верю, что они успеют до сентября. Хотя, казалось бы, что мешает строить быстрее? Большинство оплатило 100% стоимости квартир. Высотку в Сельхозпоселке «Арэса-Сервис» сдала в срок, а куда уходят наши деньги?

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

В двух домах из четырех все почти готово: в квартирах выполнена черновая отделка, установлены входные двери, унитазы и котлы. Подъезды оштукатурены, на полу уложена плитка.

— В январе мы писали запрос о процентной готовности двух домов. Тогда было 95%. В середине июня — 98%. Три процента за полгода. Сейчас нам в очередной раз разослали уведомление о переносе срока сдачи на осень, — дольщики показывают копию письма. — Успеют ли — большой вопрос…

Фото: onliner.by

Перенос сроков кратко прокомментировал директор «Вигевростроя» Сергей Поляк:

— Мы были вынуждены корректировать проектно-сметную документацию, некоторых подрядчиков пришлось выгнать, они причинили нам ущерб. Это строительство… О продлении сроков людей уведомляли. Если их что-то не устраивает, они имеют право обратиться в суд. Я, в свою очередь, готов принять любую комиссию и показать, что деньги никуда не исчезли, а были потрачены на строительство квартир. Сейчас решаются организационные вопросы, собираются заключения различных служб. К сдаче первых двух домов приступим в августе, еще два дома будут сдаваться в сентябре-октябре.

Фото: onliner.by

В компании «Арэса-Сервис» основной причиной задержки ввода этих и других домов в «Солнечном» называют невозможность приступить к застройке второй очереди поселка, которая была запроектирована за «Экспобелом». Там планировалось построить и продать порядка 100 тысяч квадратных метров жилья. Застройщик потратил около $10 млн на инженерные коммуникации, рассчитанные в том числе на вторую очередь, однако ожидаемую прибыль не получил: в 2011 году появился запрет на застройку пахотных земель и вторая очередь так и не стартовала.