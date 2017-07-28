«Четыре этажа строят три года»
- 28.07.2017, 22:30
Дольщики поселка Солнечного, строящегося на севере Минска, показали, что происходит на стройплощадке.
К этим четырем домам у самого леса присматривались многие минчане. Почти Минск, кирпичная кладка стен, всего четыре этажа, вроде бы вменяемая цена. Кого-то остановила неразвитость социальной инфраструктуры (вернее, ее полное отсутствие), кто-то отказался от покупки, изучив «досье» застройщика. Кто-то рискнул и оплатил 100% стоимости квартиры, пишет «Онлайнер».
Проект, стартовавший осенью 2014 года, до сих пор не завершен. Что сегодня происходит в «Солнечном», где рядом с таунхаусами уже почти три года строят и никак не могут достроить четыре 20-квартирных дома?
Застройку «Солнечного» ОДО «Вигеврострой» (подразделение «Арэсы-Сервис») начало 10 лет назад. Долгое время малоэтажный поселок позиционировался как автономный (т. е. обладающий самой необходимой социальной инфраструктурой в шаговой доступности). Начальная школа и детский сад должны были появиться в составе объектов второй очереди на участке за «Экспобелом», который впоследствии застройщику так и не выделили.
Осенью 2014 года стало известно о подготовке к строительству при въезде в поселок небольшого квартала, состоящего из четырехэтажных кирпичных домов. Справиться «Вигеврострой» планировал примерно за год, к концу 2015-го.
— Есть люди, которые вступали в стройку на стадии котлована и платили $1250 за квадратный метр, есть те, кто позже покупал квартиры по $700—800 за метр у подрядчиков. Дело в том, что застройщик рассчитывался с подрядными организациями квартирами, которые впоследствии поступали в продажу, — вводят в курс дела дольщики. — Срок сдачи переносился уже множество раз, и мы просто недоумеваем, как можно три года строить четыре четырехэтажных дома на 80 квартир. По нашим наблюдениям, два-три месяца в году стройка кипит, а затем все будто замирает. Власти все продляют сроки, но при этом, как нам кажется, не воздействуют должным образом на застройщика.
На момент начала строительства квартала четырехэтажек репутация «Солнечного» уже была подпорчена низкими темпами сдачи жилья. Дольщики и держатели жилищных облигаций об этом знали, но деньги несли.
— Подкупала малая этажность, лес прямо за окном, неплохие планировки — по сравнению с городом это совсем другой формат жилья, — говорят дольщики. — Да и квадратный метр стоил дешевле, чем в минских новостройках.
Павел вступил в строительство летом 2016 года при цене метра $750 (квартира приобреталась у подрядной организации). К тому времени дом был выведен под крышу, но не было ни стяжки, ни черновой отделки.
— Квартира как квартира, к качеству каких-либо претензий у меня пока нет. Единственная проблема — сроки, — говорит Павел, осматривая «двушку». — Зимой я не замечал никаких работ. Изначально нам обещали ключи в конце 2016 года, затем в первом квартале 2017-го, затем во втором квартале…
Официально квартал не признан долгостроем. Нормативный срок строительства истекает осенью. Казалось бы, внешне дома почти готовы, но дольщики не уверены в быстром получении ключей.
— Какие-то дома готовы в большей степени, какие-то в меньшей. Мне, например, не повезло. Как видите, пока нет даже стяжки, на лестнице нет окон, не доделан фасад, — один из дольщиков показывает подъезд и свою квартиру. — При нынешних темпах я не верю, что они успеют до сентября. Хотя, казалось бы, что мешает строить быстрее? Большинство оплатило 100% стоимости квартир. Высотку в Сельхозпоселке «Арэса-Сервис» сдала в срок, а куда уходят наши деньги?
В двух домах из четырех все почти готово: в квартирах выполнена черновая отделка, установлены входные двери, унитазы и котлы. Подъезды оштукатурены, на полу уложена плитка.
— В январе мы писали запрос о процентной готовности двух домов. Тогда было 95%. В середине июня — 98%. Три процента за полгода. Сейчас нам в очередной раз разослали уведомление о переносе срока сдачи на осень, — дольщики показывают копию письма. — Успеют ли — большой вопрос…
Перенос сроков кратко прокомментировал директор «Вигевростроя» Сергей Поляк:
— Мы были вынуждены корректировать проектно-сметную документацию, некоторых подрядчиков пришлось выгнать, они причинили нам ущерб. Это строительство… О продлении сроков людей уведомляли. Если их что-то не устраивает, они имеют право обратиться в суд. Я, в свою очередь, готов принять любую комиссию и показать, что деньги никуда не исчезли, а были потрачены на строительство квартир. Сейчас решаются организационные вопросы, собираются заключения различных служб. К сдаче первых двух домов приступим в августе, еще два дома будут сдаваться в сентябре-октябре.
В компании «Арэса-Сервис» основной причиной задержки ввода этих и других домов в «Солнечном» называют невозможность приступить к застройке второй очереди поселка, которая была запроектирована за «Экспобелом». Там планировалось построить и продать порядка 100 тысяч квадратных метров жилья. Застройщик потратил около $10 млн на инженерные коммуникации, рассчитанные в том числе на вторую очередь, однако ожидаемую прибыль не получил: в 2011 году появился запрет на застройку пахотных земель и вторая очередь так и не стартовала.