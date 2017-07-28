Лукашенко хочет, чтобы военные патрулировали улицы белорусских городов 13 28.07.2017, 22:23

Со странной инициативой выступил диктатор.

Своего рода сенсация возникла, когда во время протокольной съемки открытия 27 июля совещания с руководством госсекретариата Совбеза президент Беларуси Александр Лукашенко оторвался от бумаги и пригласил военных патрулировать улицы, пишет «БДГ».

Лукашенко рутинно перечислял пункты повестки дня и дошел до оптимизации МВД.

«Наверное, мы оптимизируемся вот таким образом на уровне президента, с определенным идеологическим обеспечением этого вопроса в последний раз. Мы определим уровень численности, мы определим затраты на те или иные направления, приведем это в соответствие в этом году. А в последующем вопросы оптимизации не исчезнут. Но это уже задача руководителей ведомств. Все, что они там сэкономят, это их. Мы их просто будем держать на контроле и подстегивать, стимулировать к оптимизации структур».

Забегая вперед отметим, что нездоровую сенсацию родили не эти общие слова об оптимизации МВД и не требование о повышении дисциплины всех силовых структур, а возможно случайно оброненные слова, которые Лукашенко сказал, глядя на шевроны «Узброеныя Сілы» присутствующих генералов.

«Очень важный вопрос – дежурство патрулей. Пожалуйста, возьмите это на контроль, введите это в практику крупных городов, поселений. И вообще где есть Вооруженные Силы, где размещены части наши. Пускай люди работают. Это тоже важное направление нашей деятельности», – сказал Лукашенко.

Перед этим речь шла о поддержании правопорядка на улицах белорусских городов и оптимизации с целью экономии финансов численности МВД. Потом правитель переключился на патрулирование военными улиц, а про милицейские патрули сказал как о чем-то дополнительном: «И тоже патрули Министерства внутренних дел».

«Когда я даже, проезжая по городу, я смотрю на это, знаете, думаю, людям спокойнее, когда военный человек на улице. А в-третьих, они же должны быть среди людей. Надо это иметь в виду. И, пожалуйста, возьмите это на контроль, введите это в практику», – поручил членам Совбеза Александр Лукашенко.

В письменном сообщении пресс-службы Лукашенко прямо сказано: «На совещании речь шла и об организации совместного патрулирования военнослужащих и сотрудников МВД с целью поддержания порядка на улицах населенных пунктов».

Эксперт Андрей Поротников в интервью БДГ отметил, что считает оговорку диктатора о военных патрулях очень важной, но не понятной.

«У меня возникает вопрос почему было сказано о перспективе совместного патрулирования сотрудниками МВД и военнослужащими. Это имеется ввиду какие военнослужащие – Внутренних войск МВД или солдат Министерства обороны?», – интересуется глава аналитического центра Belarus Security Blog.

Эксперт отмечает, что в «лихие 90-е» в Беларуси непродолжительное время была практика придания в качестве подкрепления к милицейскому патрулю солдат срочной службы. «Был высокий вес уличной преступности, соответственно просто физически не хватало людей и делали смешанные патрули военных и МВД», – напомнил Андрей Поротников.

В настоящее время в Беларуси смешанные патрули МВД и Минобороны не используются. Однако военный патруль, который следит за поведением военнослужащих, в соответствии с уставом должен предотвращать и гражданские преступления, свидетелем которых он может оказаться, но доставлять задержанных правонарушителей не к себе в комендатуру, а в отделения милиции.

Ветеран МВД, к которому корреспондент БДГ обратилась за комментарием, на условиях анонимности высказал предположение, что речь идет, возможно, о дешевом способе поддержания правопорядка. «Сотрудникам МВД нужно платить зарплату, делать доплаты за звание, за выслугу и т. д. А военнослужащие срочной службы работают практически бесплатно, хоть и не так эффективно, как профессионалы МВД», – сказал он.

При этом собеседник отметил, что, как следует из опыта 90-х, «срочников» с оружием в руках выпускать для патрулирования города опасно, а без оружия они не лучше дружинников.