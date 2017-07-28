В США показали первый прототип пассажирского марсохода 1 28.07.2017, 22:29

Образец данной техники был представлен на днях в Вашингтоне.

Инженеры космического центра имени Кеннеди, входящего в структуру Национального аэрокосмического агентства США (NASA), разработали уникальный марсоход, способный людей перевозить по поверхности Красной планеты. Образец данной техники был представлен на днях в Вашингтоне, передает vistanews.ru.

Визуальное оформление аппарата имеет футуристический стиль, а в качестве исходных материалов конструкторы использовали алюминий и углепластик. 2,5-тонный ровер имеет размеры 8х4 метра и передвигается с помощью шести колес размером в 1,5 метра. Скорость движения в земных условиях может достигать 110 км/ч, однако на поверхности Марса она снизится до 20 км/ч. В качестве силового агрегата здесь выступает мощный электродвигатель, а источником энергии служит целый ряд аккумуляторных батарей. Транспорт рассчитан на шесть пассажиров и может управляться дистанционно.

Исследователи подчеркивают, что это лишь опытный образец и с окончательной версией он может иметь мало общего. Вместе с тем авторы проекта заявляют, что уже начали тестирование его на Земле с учетом мнений экспертов и астронавтов.