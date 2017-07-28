Минчане о космических планах Мясниковича: Мы не можем даже трактор с кондиционером сделать 28.07.2017, 22:57

Романтика советского разлива не оставляет власти Беларуси.

Беларусь стала космической державой еще в 2012-ом году, когда на орбиту вывели первый отечественный спутник. Летали к звездам и наши соотечественники. Между тем останавливаться на достигнутом власти страны не собираются, передает «Белсат».

Романтика советского разлива не оставляет власти Беларуси

Вдогонку «мирному атому» еще одной приоритетной отраслью отечественной экономики чиновники определили… покорение космоса.

«Прежде чем выяснять, насколько реальны эти планы, хотелось бы выяснить, куда и зачем мы полетим. Если речь о том, чтобы выйти за пределы стратосферы, там поболтаться и вернуться на Землю, то, вероятно, никакого смысла в этом не будет», — объясняет экономист Леонид Фридкин.

Власти более оптимистичны, чем независимые эксперты

Из космоса можно фотографировать Землю и продавать снимки всем заинтересованным. Так, по словам председателя Совета Республики Михаила Мясниковича, первый белорусский спутник, выведенный на орбиту пять лет назад, работает настолько успешно, что уже не только окупил себя полностью, но и позволил заработать $ 8 млн. Поэтому срок эксплуатации аппарата продолжили предварительно до конца следующего года и ищут деньги на еще один спутник. И это еще не все.

«Очередным серьезным шагом может быть наш космонавт в космосе.… В будущем, я не исключаю, что мы будем иметь возможность самостоятельно выйти в космос со своим космическим кораблем. И это не фантастика», — удивил присутствующих Мясникович.

А вот и фантастика!

В этом убежден главный редактор издания «Экономическая газета». Корабль — это не спутник за заявленные $ 180 млн. стоимости, а часть целой космической системы. То есть миллиарды долларов. Именно поэтому большинство космических программ во всем мире не окупились до сих пор.

«Расходы для многих проектов стали главным тормозом. Есть свои космические программы, скажем, у Китая, Евросоюза, Японии. Но зачастую они имеют характер или имиджевый, или военный», — рассказал Леонид Фридкин.

Земные проблемы обычных людей

Простые белорусы, которых хоть зачастую и называют нацией поэтов, к звездам лететь, однако, не спешат.

«Я бы потратил деньги на экономику: она у нас в полной ж..е. Какой космос?!»

«Мы до сих пор не можем сделать трактор с кондиционером, а не то, что отправить космический корабль в космос», — высказались жители Минска.

Вот только под силу ли властям нашей страны сделать жизнь обычного белоруса действительно лучше? Или и действительно легче к звездам долететь?