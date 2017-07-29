Немецкие эксперты представили свой самый надежный автомобиль 2 29.07.2017, 10:21

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Эксперты из ФРГ составили свой топ-5 лучших автомобилей, имеющихся на вторичном рынке и обладающих солидным пробегом.

При составлении списка учитывались поломки на количество километров пробега и возраст машины. Самым надежным "молодняком" стали Mercedes-Benz GLK и Porsche 911. Две этих марки давно заслужили звание самых надежных, поэтому ничего удивительного в их победе нет.

В возрастной категории до 4 лет самыми надежными выступили Audi A6/A7 и Audi TT. А среди автомобилей старше шесть лет лучшими оказались Mazda3, Porsche 911 и Audi TT.

В категории "2008+-" лучшими оказались Porsche 911, Audi TT и Mazda2. Безусловными лидерами надежности оказались Porsche 911, Toyota Corolla Verso и Mercedes-Benz SLK.