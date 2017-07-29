«Крумкачы» задерживают зарплату игрокам 29.07.2017, 12:55

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29-летний полузащитник Егор Семенов ушел из ФК «Крумкачы».

У игрока состоялся разговор с директором клуба Денисом Шунто, и стороны расторгли контракт по соглашению сторон. По сведениям pressball.by, причина такого решения — задержка заработной платы.

В нынешнем сезоне Семенов провел 7 матчей в чемпионате Беларуси, результативными действиями не отметился.

Ранее стало известно, что группа игроков команды (Дмитрий Климович, Дмитрий Яшин, Егор Семенов, Филипп Иванов, Евгений Шикавка) отказалась ехать в Витебск на матч чемпионата с местной командой, который состоится 29 июля.

Климович, Шикавка и Семенов не стали комментировать ситуацию. Иванов не ответил на звонок, а Яшин находится вне зоны доступа сети.