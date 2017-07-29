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В Москве приостановили движения поездов в белорусском направлении

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  • 29.07.2017, 13:11
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Движение было прекращено в связи с отклонением опоры контактной сети.

Российское издание «Ведомости» приводит объяснения пресс-службы «Московской железной дороги».

«В связи с тем, что в 10:49 на перегоне Кунцево-1 - Одинцово наклонилась опора контактной сети, нарушив габарит первого и второго главного пути, на данном участке белорусского направления московской железной дороги прекращено движение поездов», - говорится в сообщении.

На месте ведутся аварийно-восстановительные работы. О причинах происшествия пока не сообщается.


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