Адмирал Кабаненко об учениях «Запад-2017»: У границ Украины может быть сформирована наступательная группировка 29.07.2017, 17:05

Игорь Кабаненко

Фото: mil.gov.ua

Украина должна быть готова к адекватному реагированию на российско-белорусские военные учения.

Существует угроза, что в ходе российско-белорусских учений «Запад-2017» будет сформирована наступательная группировка вблизи северных границ Украины, сказал адмирал запаса, экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Кабаненко, пишет gordonua.com.

«Не разглашаются количество войск, места проведения обучения, перечень частей, которые разворачиваются. Если это оборонительные учения, то указанные параметры должны быть публичными – Венский документ требует этого. Следует отметить, что проблема с этими учениями возникла достаточно давно из-за планирования российским Генштабом огромного количества железнодорожных платформ для переброски российских войск на территорию Беларуси – было запланировано более 4 тыс. железнодорожных вагонов и платформ. Такое их количество может перебросить на большое расстояние целую армию. В отношении Украины во время учений «Запад-2017» существует угроза формирования наступательной группировки вблизи наших северных границ, своеобразного силового нависания с севера от Чернигова до Ковеля», – сказал он.

Кабаненко выразил надежду, что в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины анализируют ситуацию и принимают соответствующие меры.

«Мы помним, как развивались события в 2014 году, когда российские войска стояли возле Чернигова в направлении Киева. На мой взгляд, Украина должна быть готова к адекватному реагированию», – добавил адмирал.

Напомним, 21 июля министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что учения "Запад-2017" могут использоваться для начала агрессии не только против Украины, но и против любой страны Европы.

30 июня глава Минобороны на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что проведение учений "Запад-2017" на границе с Украиной является угрозой для государства.

Командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что российско-белорусские учения "Запад-2017" могут выполнить роль "троянского коня".

По мнению министра обороны Эстонии Маргуса Цахкна, Россия может использовать "Запад-2017", чтобы разместить тысячи солдат в Беларуси в качестве предупреждения НАТО.

Учения "Запад-2017" должны пройти с 14-го по 20 сентября.