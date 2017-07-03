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Германия выиграла Кубок конфедераций-2017

  • 3.07.2017, 7:39
Фото: AP

В решающем матче немцы обыграли сборную Чили со счетом 1:0.

В финале Кубка конфедераций Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) в Санкт-Петербурге в воскресенье, 2 июля, сборная Германии выиграла у сборной Чили со счетом 1:0, сообщает «Немецкая волна».

На 20-й минуте матча счет открыл немецкий полузащитник Ларс Штиндль (Lars Stindl). Этот гол и решил судьбу матча.

Ни одна, ни другая команды еще не выигрывали Кубок конфедераций. Сборная Чили вообще впервые приняла в нем участие. Немцы гарантировали себе место на Кубке конфедераций в России, выиграв чемпионат мира ФИФА в Бразилии в 2014 году. Чилийцы же выступили на Кубке конфедераций после успеха на Кубке Америки-2015. В его финале они обыграли Аргентину в серии пенальти 4:1.

Бронзовые медали Кубка конфедераций - 2017 ранее в тот же день 2 июля завоевала сборная Португалии на московском стадионе «Спартак», обыграв соперников из Мексики со счетом 2:1.


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