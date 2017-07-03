«Агротреш, который начался с вышиванок, а закончился бонстиками» 4 3.07.2017, 7:52

В Минске прошел «день вышиванки» от БРСМ.

В субботу в Минске прошел «День вышиванки», который организовали БРСМ и Министерство культуры. Журналисты tut.by сходили на этот праздник с одним из руководителей «Арт-Сядзібы» Павлом Белоусом, который в 2014 году первым сделал такое мероприятие. Чем от него отличается государственный фестиваль вышиванки и что, по мнению Белоуса, стоило бы переделать.

В 2014 году культурная организация «Арт-Сядзіба» провела фестиваль «День вышиванки». Тогда на него пришли 5 тысяч человек. Вскоре эту идею подхватили власти: в прошлом году накануне Дня независимости БРСМ и Министерство культуры провели такой же праздник у Дворца спорта — с акцентом на вышивке, но без участия негосударственных организаций. В этом году формат остался тем же.

В час дня под дождем на проспекте Победителей уже стоят участники шествия с флагами госорганизаций, а из динамиков несутся патриотические песни. У ограждения журналистов встретил Павел Белоус в майке с зубром и вышивкой.

— Шкада крыху дзяцей з-за надвор’я. Пакуль што я бачу сумесь усяго: партызанаў, гусараў, фарбаў холі, людзей на хадулях. Гэты парад не зусім асацыюецца з вышыванкай, з традыцыяй. Пакуль што гэта такое паказанне ўсіх накірункаў дзейнасці, якімі займаецца БРСМ.

Парад назвали «Пад сцягам з вышыванкай». Правда, из-за дождя он потерял зрелищность: многие участники идут под зонтиками, а девушки в народных костюмах надели дождевики — кто из них в вышиванке, сразу и не разберешь. Модели идут в платьях с вышивкой, а несколько активистов несут государственные флаги и флаги БРСМ.

— Гэта хвароба ўсіх дзяржаўных органаў: яны хочуць, каб быў нейкі парад, але нейкай карысці ў іх я не бачу.

Неожиданно завершают шествие ростовые куклы бонстиков с поясами с вышивкой. За ними едут машины с вышиванкой на капоте и ретро-авто без украшений. На этом парад заканчивается, участники уходят к сцене или к зонам с активностями.

— Сканчаецца парад чамусьці бонсцікамі - гэта ўжо дадатак фрык-шоу. Ужо можна было б іх і ў вышымайкі апрануць.

Мы идем по территории фестиваля мимо палаток с шаурмой, шашлыком, хот-догами, блинами, пивом и квасом. Эта часть в программе была заявлена как выставка-продажа национальных блюд «Прапануем прысмакі на розныя смакі». Драники — все, что мы нашли из национальных «прысмакаў».

— Я б дадаў на такім мерапрыемстве прэзентацыю аўтэнтычных нацыянальных напояў. Напрыклад, крамбамбулю можно было зрабіць фішкай мерапрыемства. Не ператвараць гэта ў п’янку, а зрабіць маленькія прэзентацыі.

Павел организовал бы это в формате «Vulitsa Ezha» или гастрофестов, чтобы заведения представили на празднике национальный стритфуд и специальное меню.

— Гэта было б значна цікавей, чым жанчыны ў какошніках, якія традыцыйна прадаюць тут шашлык, квас, піва і бліны.

Организатор первого «Дня вышиванки» говорит, что главная задача, которую они ставили перед собой, когда проводили мероприятие, — показать разнообразие культуры.

— Гэта павінна быць гібрыднае свята, якое прадстаўляе розныя грамадскія і культурныя арганізацыі, якія працуюць у гэтым накірунку. У нас была зона музык и майстар-класаў, былі і рамеснікі, але мы не фільтравалі іх па палітычных поглядах на «нашых» і «не нашых».

Белоус мечтает о том, чтобы в следующем году на фестивале представили больше разных организаций.

— …Каб былі нейкія палітычныя партыі, грамадскія дзяржаўныя і недзяржаўныя аб’яднанні, культурныя, альтернатыўныя. Усе яны аб’яднаныя агульнай ідэей — гэта наша краіна, у якой ёсць свая культура, традыцыі, спадчына.

Журналисты прошли мимо стенда с программой, который оформлен в красно-зеленых цветах. Павел, глядя на это, говорит, что снова ощущается деление на государственные и негосударственные символы.

— БРСМ паўсюль сумяшчае чырвоны с зялёным. Калі у іх ёсць арнамент, абавязкова каб было, як на нацыянальным сцягу, але так ніколі не было. А тут вырашылі, што чырвонае з белым гэта неяк дваяка успрымуць, таму зробім з зяленым. Ну і хай будзе так. Гэта ўсе не дрэнна — галоўнае, каб гэта не ператваралася ў такі трэш, калі пачынаецца парад з вышыванкі, а канчаецца бонсцікамі.

Наблюдаем, как в одной из палаток рисуют боди-арт с символами из орнамента, в соседней — раздают ленточки с вышивкой, напротив ремесленники продают сувениры из кожи в виде турецких тапок и соломенных цветов.

— Мне гэта, як пакупніку, было б нецікава, бо такого шмат. Мы стараемся вырабляць унікальныя прадукты, што будзе цікава і беларусу, і турысту.

Среди палаток были пару негосударственных точек, где торгуют вещами в национальном стиле — майками с вышиванкой и сувенирами. Журналисты интересуются у продавцов, есть ли что-нибудь с гербом «Погоня».

— Знаёмыя сказалі: «Не падстаўляй, з пагоняй не бяры». Ну але мы ж тут не чырвона-зялёныя сцяжкі прадаем.

Концерт открыла Ирина Дорофеева, после еще выступили NaviBand, Ирина Афанасьева, «Верасы», Жанет и другие.

— Гэта не тая музыка, якая патрэбна моладзі, а ўсе ж такі БРСМ — гэта моладзевая арганізацыя. Мы б на свае мерапрыемствы Дарафееву не клікалі, але паважаем яе. Гэта музыка для пакалення «каму за 40», але ёй рэспект за тое, што шмат песень па-беларуску.

Белоус говорит, что при таких же возможностях он бы пригласил на «День вышиванки» Лявона Вольского, Змитра Войтюшкевича, Сергея Михалка, Vinsent, тех же NaviBand. Из зарубежный исполнителей — тех, у кого есть белорусские корни: Би-2 или «Вопли Видоплясова», но — если бы они спели песню на белорусском языке.

Павел встречает знакомого Романа. Он пришел на «День вышиванки» в майке с «Погоней».

«Не чапалі цябе з пагоняй? Як табе тут усе?», — спрашивает Белоус у своего знакомого.

«Не, я схаваў яе. Ну як-як? Як заўсёды — агратрэш», — смеется тот.