Сегодня в 14.00 на Октябрьской в Минске – акция «За мирную Беларусь!» 3 3.07.2017, 8:15

Выйти на Площадь призвал Белорусский Национальный Конгресс.

Выйти 3 июля в 14.00 на Октябрьскую площадь в Минске призвал один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич.

«Мы выйдем в День освобождения Минска, чтобы освободить себя, освободить свои души от предательства, холуйства и лжи. Освободим себя, освободим страну», - заявил политик. Одно из требований акции 3 июля на Октябрьской площади в Минске – отмена совместных с Россией военных учений «Запад-2017», после которых российские войска могут остаться в Беларуси.

30 июня Николай Статкевич передал в Мингорисполком уведомление о намерении провести акцию 3 июля в 14:00 на Октябрьской площади.

«Акция очень нужна, потому что если перестанем на них давить, они снова придумают новые налоги и так далее. Мы уже добились освобождения арестованных по «делу патриотов», - заявил Николай Статкевич накануне акции журналистам «Белсата».

Акция запланирована на 14 часов на Октябрьской площади. Николай Статкевич планирует в 13.00 выйти из дома вместе с журналистами, опасаясь превентивного ареста, как было перед заявленными им акциями на 25-го марта и 1-го мая.

«Если Площадь будет перекрыта, даже не зная об этом, я призываю двигаться к Октябрьской площади с запада по проспекту Независимости, со стороны ГУМа и Центрального универсама», - призвал Николай Статкевич.