Аль Капоне поможет справиться с Путиным 3.07.2017, 8:01

Как кроки «гангстерской эпохи» можно использовать для борьбы с вмешательством Кремля.

«Сисеро голосует, несмотря на бесчинства гангстеров», — именно так звучал один из заголовков Chicago Daily Tribune от 2 апреля 1924 года. За два дня до этого Сисеро, который является пригородом Чикаго, захлестнула волна насилия, пишет издание The Hill (перевод – inosmi.ru).

Люди известного гангстера Аль Капоне нагрянули в этот город и начали избивать, стрелять и похищать его жителей, чтобы заставить их проголосовать за кандидатов, которым покровительствовал Капоне. Люди Капоне изрешетили пулями демократического кандидата на место секретаря городского совета прямо на глазах у его жены и сына. Гангстеры открывали шквальный огонь при любой возможности, и «местная полиция оказалась перед ними бессильной». Преступники «колесили по улицам… похищая работников избирательных пунктов».

Несмотря на такое откровенное посягательство на выборы в Сисеро, Капоне удалось избежать ответственности за свои действия. Хотя четверо его головорезов все же попали в тюрьму за те бесчинства, которые они устроили в связи с выборами, сам Капоне остался на свободе и «спокойно разгуливал по Сисеро-Авеню».

Теперь, спустя почти 100 лет после атаки Капоне на выборы в Сисеро, произошло очень похожее событие, только теперь уже национального масштаба. Во время президентских выборов в США 2016 года президент России Владимир Путин распорядился провести атаку на американскую демократию.

По его приказу российские армии троллей в социальных сетях «изрешетили пулями» предвыборные кампании Хиллари Клинтон и Марко Рубио (Marco Rubio), открыли против них шквальный огонь «фейковых новостей» и «похитили» данные политиков, совершив хакерские атаки на их компьютерные системы и электронную почту. Как и Капоне, Путин не понес почти никакого наказания за свое вмешательство в выборы: единственной мерой, предпринятой против него, стало введение администрацией Обамы ряда санкций против Москвы.

Однако поведение Путина — в отличие от Капоне — влечет за собой последствия, которые выходят далеко за рамки вопроса о том, кто контролирует городской совет. Вмешательство России в выборы 2016 года является частью масштабной кампании, направленной на подрыв основ либеральной демократии по всему миру и на продвижение антиутопического порядка коррумпированных диктатур, возглавляемых деспотами.

Россия уже вмешалась в политику Нидерландов, Франции, Германии, Великобритании и Восточной Европы, оказав поддержку радикальным партиям и движениям, чьи интересы совпадают с интересами Кремля. Москва также заразила Европу вирусом коррупции, пользуясь схемами отмывания денег, взяток и шантажа так, чтобы европейские лидеры не могли противостоять агрессии России.

Российское правительство ведет себя точно так же, как вели себя наши гангстеры эпохи сухого закона: оно вмешивается в выборы, платит политикам за их поддержку и совершает преступления. Подобно тому, как американское правительство неустанно боролось с организованной преступностью, сегодняшние конгрессмены должны приложить все усилия, чтобы отразить атаки российской автократии.

В нашей новой работе под названием «Последняя капля: ответ на антизападную агрессию России» (The Last Straw: Responding to Russia's Anti-Western Aggression) мы предлагаем два основных пути, по которым американские конгрессмены могут пойти, чтобы дать отпор Москве.

Во-первых, стоит вспомнить, что властям удалось усмирить Капоне благодаря начатым против него расследованиям. Поэтому мы рекомендуем бороться с влиянием России посредством активного расследования вмешательства России в президентские выборы и возможных связей между помощниками Трампа и Москвой. В рамках этих расследований эксперты должны проверить всю информацию и уделить особое внимание сети подозрительных связей между приближенными Трампа и представителями российского правительства и разведывательных служб.

Во-вторых, подобно тому, как американским властям удалось разработать многостороннюю стратегию, позволившую им привлечь Капоне к ответственности и помешать ему совершить новые преступления, мы сегодня должны разработать такой же подход, который даст нам возможность привлечь к ответственности Россию и предотвратить агрессию с ее стороны в будущем.

Помимо прочего мы также предлагаем ввести против Москвы дополнительные санкции и ужесточить контроль над соблюдением уже существующих санкций, увеличить финансирование Министерства юстиций, чтобы оно могло более эффективно преследовать российских киберпреступников, усилить меры по обеспечению прозрачности в США и в мире, наладить партнерские отношения с частным сектором, чтобы бороться с российскими троллями и фейковыми новостями, и укрепить сотрудничество с нашими союзниками в НАТО и Евросоюзе, чтобы противостоять агрессии России.

Вмешательство Капоне в выборы позволило ему в тот момент стать фактическим лидером Сисеро. Но в конечном итоге в результате расследований и комплексных мер, предпринятых правоохранительными органами, он оказался в Алькатрасе. Хотя, в конце концов, Капоне все же вышел на свободу, тюрьма и болезнь сломали знаменитое «Лицо со шрамом»: он утратил связи со своей преступной империей и больше не мог устраивать беспорядки в американском обществе.

Вмешательство Путина в президентские выборы 2016 года и в политику иностранных государств позволили России получить такое влияние, которого она не имела со времен окончания холодной войны. Но теперь, когда американские конгрессмены активно расследуют вмешательство России в выборы и предпринимают комплексные меры для того, чтобы привлечь Россию к ответственности и предотвратить ее агрессию в будущем, деспотичное влияние России тоже можно «сломать». Суверенитет и свободу Америки и других демократий действительно можно защитить от гангстеризма Путина.