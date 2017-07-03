Лукашенко опять обманул белорусов 2 3.07.2017, 8:43

Источник: cartoonbank.ru

«Пенсионная ловушка» оказалась еще заковыристее, чем предполагалось.

Пресс-служба Лукашенко сообщила, что «урегулирован вопрос пенсионного обеспечения в отношении отдельных категорий граждан». Что Александр Лукашенко снизил размер страхового стажа для получения пенсии для некоторых категорий граждан. В частности, для военных и для тех, кто ухаживал за инвалидами первой группы и детьми-инвалидами. Однако на самом деле указ не решил проблем людей, которые не могут получить пенсию, belaruspartisan.org.

Так, для тех, кто ухаживал за инвалидами, страховой стаж снижен до 10 лет, но при этом общий трудовой стаж должен составлять 35 лет для женщин и 40 лет для мужчин.

Это означает, что женщины, чтобы претендовать на пенсию, должны были с 20 лет работать, не переставая. Но если, например, она училась в вузе 18 лет плюс 5 лет обучения не по целевому направлению, то трудовой стаж начинает отсчет только с 23 лет. Получается, что даже при условии, что далее по жизни эта женщина все время так или иначе имела официальное место работы, она сможет претендовать на пенсию в ... 58 лет. А если были перерывы в работе, то и позже.

То же касается мужчин. В 18 лет большинство заканчивали школу, плюс пять лет вуза, плюс 40 лет необходимого, согласно указу Лукашенко, трудового стажа. Получается, что если человек работал все время, не отвлекался на халтуры, не оставался без официального места работы, он сможет претендовать на пенсию только в 63 года.

Между тем, с проблемой выплаты пенсий столкнулись люди, которые должны были получить пенсию еще до решения о постепенном повышении пенсионного возраста. Получается, что получить свою пенсию они по-прежнему не смогут.

Более того, общий трудовой стаж, определенный указом, сделает для многих невозможным получение трудовой пенсии и в 70 лет, и даже в 75 лет. Ведь хорошо известно, что далеко не все работали от звонка до звонка без перерывов и увольнений. И особенно в семьях, где есть больные родственники, за которыми надо было ухаживать не только тогда, когда болезнь доходила до 1 группы инвалидности, но и раньше. Люди вынуждены были увольняться и ухаживать за близкими, вне зависимости от того, что по этому поводу думало государство. Зато теперь, чтобы наработать необходимый общий трудовой стаж, им придется даже на старости работать и работать.