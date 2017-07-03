Украина готовит ноту властям Беларуси 1 3.07.2017, 8:49

«Разворот» на границе украинской журналистки может вылиться в дипломатический скандал.

Журналистка «Украинской правды» Оксана Коваленко хотела посетить могилу Павла Шеремета на Северном кладбище и встретиться с теми, кто его знал. 20 июля будет год, как Павел погиб.

Коваленко сняли с поезда 2 июня белорусские пограничники в пункте пропуска «Терюха». Журналистку без объяснения причин не пропустили в Беларусь, поставив штамп «Въезд запрещен».

«Нашего полку прибыло. Я единственная, у кого после скандала есть бумажка, что в Беларусь могу въезжать, а в РФ запрещено. Но наше посольство ноту о запрете въезда журналиста сделает», – сообщила в комментарии к посту журналистки о произошедшем вице-спикера Верховной рады Ирина Геращенко.

Ирина Геращенко 26 апреля 2016 года была на несколько часов задержана на белорусской границе, так как ее фамилия находилась в списках «невъездных» в республику. Позднее Геращенко разрешили въезд – ей поступило письмо начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексея Бегуна, в соответствии с которым ее фамилия была исключена из списка лиц, въезд которых в Беларусь запрещен или нежелателен.