Назван лучший продукт для максимального продления жизни 3.07.2017, 9:13

К интересным выводам пришли ученые из исследовательского института в Бостоне.

Продукт питания, эффективнее всего предотвращающий наступление ранней смерти, был определен учеными из Института рака имени Чарльза Даны и Сидни Фабера в Бостоне, США. Согласно их заключению, таким продуктом являются орехи, пишет newsyou.info.

«При ежедневном употреблении орехов риск смерти человека уменьшается. Особенно полезно употреблять орехи сердечникам», — таким вердиктом закончилось исследование, осуществленное бостонскими медиками.

Учеными была проанализирована информация о здоровье более 70 тыс. женщин и 40 тыс. мужчин за 30-летний период. Исследователей интересовало, как отражается на склонности людей к опасным заболеваниям и на их продолжительности жизни ежедневная диета. Выяснилось, что любители орехов отличаются наиболее позитивными показателями работы организма и самочувствия.

Как было установлено учеными, люди, которые регулярно ели орехи, демонстрировали наиболее здоровые привычки. Они имели лучшую фигуру, были более привержены к занятиям спортом, употребляли больше фруктов и реже курили по сравнению с теми, кто был равнодушен к орехам.

В итоге подтвердилось, что участники, употреблявшие орехи ежедневно, имели на 20% сниженный риск пострадать из-за угрожающих жизни болезней, а риск ранней смерти у них был уменьшен почти на 30%.

Отдельно ученые подчеркнули полезный эффект от употребления орехов для людей с проблемами сердца. У них присутствие орехов в рационе снижали вероятность умереть на 29%, при этом риск смерти от рака у данной категории пациентов понижался на 11%.