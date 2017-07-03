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14-летняя белоруска выиграла золото юниорского ЧЕ по плаванию

  • 3.07.2017, 9:33
  • 13,703
Анастасия Шкурдай
Фото с сайта blrswimming.by

Юная спортсменка была лучшей в финальном заплыве на дистанции 50 метров баттерфляем.

14-летняя брестчанка Анастасия Шкурдай завоевала золото юниорского чемпионата Европы по плаванию в израильской Нетании, выиграв финальный заплыв на дистанции 50 метров баттерфляем, сообщает tut.by.

В решающем заплыве Анастасия Шкурдай показала время 26,53 секунды, опередив ближайших 17-летних преследовательниц россиянку Полину Егорову (26,62) и Сару Юневик из Швеции (26,69).

Отметим, что в апреле на взрослом чемпионате Беларуси в Бресте Анастасия Шкурдай показала еще более быстрые секунды, установив юниорский рекорд Беларуси (26,37) и выполнив норматива мастера спорта международного класса. И прошлом олимпийском сезоне даже взрослые белорусские спортсменки плыли эту дистанцию гораздо медленней. К примеру, лучший результат в 2016 году показала Светлана Хохлова — 26,57.

В юниорском чемпионате Европы в израильской Нетании состязались девушки 14−17 лет и юноши 15−18 лет. В турнире приняли участие около 600 пловцов из более чем 40 стран. Беларусь с единственной наградой Анастасии Шкурдай заняла 12-е место в медальном зачете.


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