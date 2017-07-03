В Минске прошел чемпионат по поеданию бургеров 5 3.07.2017, 9:59

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Необычный чемпионат позволил проявить себя любителям плотно поесть.

Необычное соревнование было включено в программу музыкально-развлекательного фестиваля «Папа отдыхает», который проходит 2—3 июля в обновленном Urban Park Dreamland, сообщает onliner.by.

Чемпионаты по поеданию гамбургеров проводятся по всему миру с семидесятых годов. Варианты соревнований бывают разными: на количество (рекорд составляет более 100 бургеров) и скорость (рекорд — 5 штук за минуту).

В Беларуси несколько лет назад была одна попытка проведения подобного состязания, но вместо гамбургеров участники почему-то ели 1,5-килограммовые сэндвичи. Сегодня все по-серьезному.

Музыкальная программа фестиваля «Папа отдыхает» была следующая. В первый день (2 июля) звучали классические и современные рок-хиты в исполнении лучших кавер-групп во главе с Easy Dizzy — единственным в России официальным трибьютом AC/DC. Во второй день (3 июля) предпочтение отдано поп-музыке во главе с БГА «Песняры» и героями «Евровидения-2017» NaviBand. Стартовая цена на билеты составляет 9,5 рубля и будет повышаться до 17 рублей. Детям до 12 лет вход бесплатный.