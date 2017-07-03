Партия БНФ: Проведение сессии ПА ОБСЕ в Минске противоречит принципам этой организации 7 3.07.2017, 10:14

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Приезд делегатов ОБСЕ «в гости» к диктатору будет несвоевременным и неуместным.

Проведение в Минске сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) 5-9 июля «является несвоевременным, так как происходит в условиях, противоречащих духу и сути соглашений», на которых базируется организация.

Об этом говорится в заявлении сойма Партии БНФ.

В документе отмечается, что запланированные на сентябрь белорусско-российские учения «Запад-2017» в условиях «развязанного Россией конфликта в восточной Украине являются недружественным шагом, не служат интересам мира и безопасности в регионе, вредят статусу Минска как нейтральной площадки для переговоров по урегулированию конфликта в юго-восточных областях Украины». По мнению БНФ, эти учения «опасно потворствуют агрессивной политике России».

«Особенно тревожным сигналом является беспрецедентный масштаб запланированных учений, которые предусматривают передислокацию в Беларусь большого количества военнослужащих, оружия и военной техники. Проведение сессии ПА ОБСЕ в таких условиях является косвенной легитимацией действий, которые не соответствуют принципам ОБСЕ и не способствуют сохранению мира, безопасности и стабильности в регионе Восточной Европы», - констатируется в документе.

Как отмечают в Партии БНФ, «постоянные и системные нарушения прав человека в Беларуси, отсутствие свободных и честных избирательных процедур также не соответствуют принципам ОБСЕ в гуманитарном измерении». «Проведение сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ при наличии в стране политических заключенных и, в особенности, очевидно сфальсифицированного властями уголовного дела против белорусских патриотов является опасным попустительством политическим репрессиям в Беларуси», - говорится в заявлении.

Партия БНФ обращает внимание ПА ОБСЕ, что после восстановления в 2004 году членства Национального собрания Республики Беларусь в составе Парламентской ассамблеи «ни одни выборы в нашей стране не были проведены в соответствии со стандартами ОБСЕ, а в том же году в Беларуси был проведен очередной нелегитимный референдум».

В связи с этим Партия БНФ «выражает сожаление по поводу того, что сегодняшняя власть Беларуси в сотрудничестве с международными структурами предпочитает формальную сторону, но при этом не соблюдает сущностных принципов, на которых базируются международные организации».

Партия призывает правительство Беларуси «освободить всех политзаключенных и прекратить уголовное преследование патриотов, которые были задержаны в марте». Также организация предлагает руководству страны «впредь выполнять взятые на себя обязательства в области прав человека, в том числе обязательства в гуманитарном измерении ОБСЕ и стандарты проведения выборов, в том числе внести в Избирательный кодекс изменения, направленные на выполнение рекомендаций внутренних и международных наблюдателей».

Партия БНФ «приветствует внимание европейских парламентариев к ситуации в Беларуси и призывает участников минской ежегодной сессии ПА ОБСЕ поддержать вынесенные на рассмотрение сессии проекты резолюций, которые посвящены состоянию гражданских свобод в Беларуси и угрозам региональной безопасности».

Напомним, сессия ПА ОБСЕ пройдет в Минске с 5 по 9 июля. Планируется, что в ней примут участие около 700 делегатов из 57 государств. Свое участие в сессии подтвердил Александр Лукашенко.