Врачи назвали лучший напиток для желающих похудеть людей 1 3.07.2017, 10:24

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Ученые утверждают: напиток подавляет аппетит и увеличивает расход энергии, затрачиваемый на метаболизм.

Кофе - лучший напиток для людей, желающих похудеть. Об этом говорят ученые. Они утверждают: кофе подавляет аппетит и увеличивает расход энергии, затрачиваемый на метаболизм. Это доказали эксперименты с мышами, пишет healthyliving.com.ua.

Анализу подверглись нейронные пути, подавляющие аппетит при поступлении в организм кофеина. Выяснилось: кофе способствует высвобождению окситоцина, «гормона любви» и по совместительству регулятора энергетического метаболизма.

Правда, в рамках эксперимента мышам вводили очень высокие дозы кофеина, эквивалентные 24-36 чашкам кофе. Но человеку не стоит употреблять более 400 миллиграммов данного вещества в день.

Кстати, недавно ученые выявили обезболивающие свойства кофе. Это актуально для людей с недосыпом, ведь хроническая бессонница повышает чувствительность к боли. Иногда здесь даже не помогает морфин. А вот кофе, в свою очередь, блокирует эту повышенную чувствительность. Правда, если человек выспался, кофе не поможет справиться с болью.

Модафинил (аналептик, применяющийся для лечения сонливости, связанной с нарколепсией) производит похожий эффект. В целом речь идет об уникальном методе лечения болей. По словам ученых, повышенная чувствительность к боли связана со сниженной бодростью и бдительностью, а не с прямыми изменениями путей, сопряженных с болью. И кофеин, и модафинил повышают уровень дофамина в мозге. Значит, вероятно, нехватка сна вмешиваются в процесс передачи дофамина. Как показали исследования с мышами, кофеин и модафинил сразу после введения нормализовали чувствительность к боли.