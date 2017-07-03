ГАИ подготовила глобальную «засаду» белорусским автовладельцам 37 3.07.2017, 10:34

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Фото: bymedia

Те, кто привез авто из Европы, столкнутся с новым «сюрпризом».

Автовладельцы не могут поставить на учет автомобили, ввезенные из Европы. С 1 июля у всех требуют «Свидетельства о безопасности конструкции транспортных средств». А таких нет, пишет abw.by.

Свидетельство требуют во всех регистрационных отделах. Хотя до недавнего времени об этом документе даже не упоминали.

Чтобы удостовериться в этом, 1 июля журналисты автосайта отправились в МРЭО ГАИ на улице Тимирязева в Минске. Как всегда в будний день народу в ГАИ много, однако ни автомобилей, ни мотоциклов, пригнанных недавно из Европы, среди них нет. Относительно свидетельства задаем вопрос в окошко регистрации.

«Свидетельство о безопасности конструкции обязательно, пришло распоряжение, что с 1 июля оно вводится», - ответили нам. Также в ГАИ пояснили, что делать его должно лицо, являющееся владельцем автомобиля, данные которого указаны в таможенных документах.

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), вступил в силу в РБ с 1 января 2015 года. Документом, удостоверяющим соответствие требованиям данного регламента для единичных транспортных средств, является свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства. В обязательном порядке со дня вступления регламента в силу данный документ получали юридические лица, для физлиц же была сделана отсрочка до 1 июля 2017 года. Теперь физические лица, которые ввозят на территорию Таможенного союза серийные транспортные средства, обязаны будут получать свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства. Выдачей этого документа в стране в данный момент занимаются только три организации:

Государственное научное учреждение «Объединенный институт машиностроения Национальной академии наук Беларуси»

Филиал БНТУ «Научно-исследовательская часть»

ООО «Центромаш»

Все три организации находятся в Минске, однако есть сведения, что список будет расширен и организации, выдающие подобные разрешения, появятся и в регионах.

У владельцев автомобилей возникает много вопросов относительно порядка получения данного сертификата. В частности, с какого момента требуется данный сертификат – с момента ввоза ТС или непосредственно перед постановкой его на учет. К нам обратился владелец автомобиля, который столкнулся с подобным вопросом - он растаможил автомобиль 30 июня, а поехал ставить его на учет 1 июля в Барановичах. Как сообщил мужчина, у него потребовали данное свидетельство. Еще один обратившийся в редакцию автовладелец успел ввезти один автомобиль до 1 июля, однако на таможне находится еще один, который он будет ставить на учет уже после этой даты. Водители отметили, что перед поездкой они уточняли в ГАИ вопросы по документам, однако ничего о данном свидетельстве в ГАИ не упоминали либо говорили о том, что достоверной информации у них нет.

Также у автомобилистов возник вопрос по пакету документов, который необходим для выдачи данного разрешения – во время подготовки предыдущего материала в одной из организаций нам сообщили, что помимо прочего физическим лицам необходимо будет брать у дилера копию одобрения типа транспортного средства, но, как выяснилось, не на все автомобили, ввезенные из-за пределов Таможенного союза, у белорусских дилеров есть эти документы.