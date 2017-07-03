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Фотофакт: Минское «Динамо» вышло на поле в вышимайках

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  • 3.07.2017, 10:47
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Столичный клуб сменил клубные бело-синие цвета на национальные бело-красно-белые.

Сегодня на минский стадион «Трактор» футболисты клуба «Динамо» (Минск) вышли в вышымайках #symbalby и на время звучания гимна впервые изменили клубные бело-синие цвета на национальные бело-красно-белые, передает «Радыё Свабода».

Накануне на сайте минской команды появился призыв к болельщикам активно присоединиться к знаменательному событию.

«Динамо» всегда с уважением относилась к истории Беларуси и белорусскому языку. Мы немедленно отзывались на все инициативы, направленные на популяризацию белорусского языка, национальных традиций и расширение духовного сознания белорусов», - говорилось в сообщении.


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