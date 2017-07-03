«Работяги на заводах не рады - зарплаты пошли на парады!» 20 3.07.2017, 11:04

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Фото: bymedia

Деньги на ремонт дорожный будут браться у народа.

Нужен ли ещё один парад в Беларуси 3 июля? Может уже трудоустроили бы всех «тунеядцев» и повысили зарплаты? Видеоблогер Наталья Богданова разместила на своем канале в «Youtube» видео, где поразмышляла о целесобразности проведения парада:

Несколько б детдомов одели и обули,

Но пройдёт парад военный 3-го июля!

Работяги на заводах зарплате были б рады,

Но зарплаты их пошли на техники парады!

Лучше б нищих и голодных сыто накормили,

Но те деньги почему-то на парад пустили!

День Милиции, Победы - было ж два парада!?

Но решили - белорусам третий парад надо!

Если римским изреченьям следовать хотели -

Дали зрелищ!? Дайте хлеба! Хлеба, чтоб поели!

На голодный ведь желудок разве будет рад

Человек смотреть июльский праздничный парад!?

То пожарных не пустили, то сбили танком столб,

Столько знаков свыше было, не было парада чтоб!

Знаки сниже - от народа - они тоже были:

И петицию писали, и без штанов ходили...

Но на мнение народа как-то наплевать!

Параду 3-го июля, думаю, бывать.

А дороги разобьются - ну, так то не их забота!

Деньги на ремонт дорожный будут браться у народа!..