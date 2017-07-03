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Березовские чиновники скрывают информацию о своих расходах

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  • 3.07.2017, 11:21
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Чиновники «засекретили» данные о зарплатах, служебных авто и прочих «бонусах» от государства.

Чиновники Березовского районного исполнительного комитета не хотят предоставлять информацию о своих служебных расходах. Хотя такая информация должна быть доступной, открытой и прозрачной.

За такой информацией активиста Вадима Якушика отправили в интернет.

«Меня очень сильно интересовало, сколько частных и государственных организаций в Березе? Сколько чиновников в Березовском районе, какие у них зарплаты? Какие у них государственные машины? Сколько бюджетных денег они тратят на обслуживание этих машин, на бензин, на стоянки? Комитет ответил, что я должен сам посмотреть в интернете, но таких данных я там не нашел», - рассказал активист «Радыё Рацыя».


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