Синоптики рассказали о погоде на завтра

Синоптики рассказали о погоде на завтра2
- 3.07.2017, 11:25
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Дожди ожидаются в Беларуси 4 июля.
Завтра будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории страны пройдут дожди, в отдельных районах грозы.
Ветер прогнозируется западный 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит от 6 до 12 градусов тепла, местами 4-5 градусов выше нуля.
Днем будет 15-21 градус тепла, в южных районах - до 24 градусов со знаком плюс, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.