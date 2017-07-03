Синоптики рассказали о погоде на завтра 2 3.07.2017, 11:25

7,345

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Дожди ожидаются в Беларуси 4 июля.

Завтра будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории страны пройдут дожди, в отдельных районах грозы.

Ветер прогнозируется западный 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит от 6 до 12 градусов тепла, местами 4-5 градусов выше нуля.

Днем будет 15-21 градус тепла, в южных районах - до 24 градусов со знаком плюс, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.