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Билеты на парад в Минске не хотели брать даже даром

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  • 3.07.2017, 11:59
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Забавы диктатора уже достали белорусов.

В сообществе в «Фейсбуке», где белорусы отдают даром вещи, появилось объявление том, что пропадают билеты на парад.

Очереди из числа желающих не наблюдалось. Лишь один участник сообщества попросил билет.

Какой была реакция большинства отреагировавших на объявление? Издание «Салідарнасць» опубликовало комментарии.

- А что там делать?

- Пусть пропадают.

- Неужели билеты на парад продаются? И их покупают?

- Где раздают эту хрень? Или насильно раздают для создания видимости?

- Их бесплатно на предприятиях дают.

- Наверняка не дают, а с угрозами заставляют взять и обязательно присутствовать.

- Все возможно, но нам только предлагали. Это все для массовки делается.

- И даром не нужны.


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