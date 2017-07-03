«Если продавщица нахамит, приду с копилкой с монетами закупаться» 4 3.07.2017, 12:42

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Фото: kraj.by

Зачем белорусы собирают мелочь.

Tut.by поговорил с белорусами, которые в конце дня бросая в копилку мелочь из кошелька, за год после деноминации сумели накопить солидные суммы: от 14 рублей 50 копеек до 843 рублей.

Собрала 14,5 рублей: «У меня с монетками — жуткая нелюбовь»

— У меня с монетками — жуткая нелюбовь, она появилась еще до деноминации, — признается редактор Катерина Стригалева и объясняет: — Мой муж — поляк. Приехали в Польшу, мелочь высыпается из карманов. Часто бывает в командировках в России и Казахстане, где тоже есть монеты. На выходные в Вильнюс — там опять эти монеты. А папа у меня довольно серьезный коллекционер, поэтому с монетами за границей по-любому приходится иметь дело, чтобы привезти ему какую-то новенькую, блестящую. В общем, чем меньше мне монеты мне нравятся, тем больше приходится иметь с ними дело. Когда узнала, что они появятся и в Беларуси, очень расстроилась!

К монетам у Катерины претензий много. Во-первых, размер: «Лезешь в кошелек, думаешь, что достаешь крупную монету — а это только 5 копеек». Во-вторых, состояние: «Спустя год некоторые из них уже черные, в руках неприятно держать».

— А еще я люблю длинные ногти. Когда продавец кладет монеты на тарелочку, еще можно их ухватить. А если положит на плоскую поверхность, мне приходится пальцем вести монету до конца прилавка. Если упала на пол, то прощай!

Наконец, монеты из разных стран сильно похожи друг на друга и периодически путаются. Несколько раз продавщица на кассе вылавливала среди белорусских монет иностранную и отдавала Катерине обратно.

— Я решила, не дай Бог так рассчитываться! Скажут, пыталась валюту всучить, — смеется Катерина.

Для того, чтобы поменьше пользоваться монетами, девушка практически полностью перешла на расчеты карточкой. Отделение для монет в ее кошельке даже не предусмотрено, только пару купюр на всякий случай. Если монеты-таки появляются, в конце дня Екатерина отправляет их в копилку. За год собралось 535 монет, но в сумме это только 14,5 рублей.

— Мы ни на что не копим. Но знаете, в магазинах у нас много женщин старой закалки, которые любят нахамить. Если мне нахамят, приду с копилкой закупаться! Другого применения монетам не вижу, не нести же обратно в банк.

Екатерина отмечает, что, в отличии от денег до деноминации, новая белорусская валюта совсем не нравится иностранцам: возможно, потому что слишком похожа на евро.

— Недавно в Польше зашли в обменник, там красивый стенд с иностранными деньгами. Я предложила хозяину обменника наши деньги в качестве сувенира, он посмотрел: «Ой, не надо». Невезучие они у нас!

Собрал 217 рублей: «Куплю копилку в виде рубля»

До деноминации минчанин Кирилл Боровы собирал 100-рублевые купюры: вышло 90 тысяч рублей. Остановил коллекционирование призыв в армию. После деноминации Кирилл собрал 217 монет номиналом 1 рубль: за пять месяцев, откладывая сдачу.

— Номинал в 1 рубль выбрал из-за их покрытия: не темнеет и не покрывается пятнами, так что монеты всегда остаются в первоначальном виде. Друзья и родственники к моему увлечению относятся в основном с позитивом, бывает, что могут подкинуть лишний рубль.

Пока что монеты Кирилл хранит в коробке из-под телефона, но планирует купить большую копилку в виде монеты номиналом 1 рубль. Собирать монеты минчанин хотел бы до тысячи.

Кирилл не думал, куда потратит эту сумму:

— Собирание монет для меня больше развлечение, чем способ на что-то накопить. Все-таки копить удобнее на карточке! С собранной суммой в обычный магазин, скорее всего, не пойду. Особенно если из-за пересчета помешаю другим покупателям. Исключение может составить какой-то маленький магазинчик, где мало клиентов.

Собрал 700 рублей: «Только кажется, что 2 рубля — это всего лишь монетка»

До деноминации специалист по продажам Суховило Илья никогда не коллекционировал банкноты, зато после 1 июля 2016 года увлекся сбором монет номиналом 2 рубля.

— Бумажки собирать нет интереса, а монеты — это другое дело, — объясняет молодой человек. — Во-первых, потому что они красивые. А во-вторых, только кажется, что это всего лишь монетка, но на самом деле это 20 тысяч рублей! Сумма достаточно значимая.

Поначалу Илья даже выменивал 2-рублевые монеты: если у кого-то из друзей или знакомых появлялась «двоечка», приносили ему.

— Потом, когда интерес пропал, просто откладывал со сдачи в магазине. Случилось это где-то после 500 рублей, а всего я собрал около 700 рублей.

Почти 350 монет еле уместились в литровую банку из-под спортивного питания. Илья говорит, что около 20% собранных им монет оказались окисленными: например, с черными точками. 400 рублей из собранной суммы Илья уже потратил при покупке автомобиля. Для этого белорусские рубли пришлось обменять на доллары.

— Конечно, в банке были очень счастливы, — смеется Илья. — Деньги я им так и принес, в банке из-под спортивного питания. Три сотрудницы разложили монеты на большом столе и пересчитали их вручную довольно быстро.

Оставшиеся сбережения Илья планирует потратить на оплату заочного обучения.

— Интерес собирать уже пропал, так что буду тратить. Где-то через месяц приду в банк с монетками и оплачу свою квитанцию. У меня ладошка немаленькая, в пригоршню умещается 186 рублей!

Собрала 50 долларов: «Кассир посмотрела на меня так, будто хотела убить»

Интерн-стоматолог Алиса Кашинская в течение трех месяцев сбрасывала в копилку всю мелочь, которая оставалась в конце дня. Когда понадобились деньги на отдых, высыпала сбережения в тряпичный мешочек и отнесла в банк.

— Куча монет выглядела внушительно. Кассир была просто в гневе: посмотрела на меня так, будто хотела убить. Обмен занял около часа! Получилось 50 долларов.

В процессе сбора Алиса пару раз пересчитывала монетки, поэтому была готова к большой сумме.

— Кажется всего лишь монетки, но таким способом можно скопить очень даже прилично. Удобно так откладывать! Помогает немного экономить, плюс не валяются монетки по кошельку. Сейчас собираю заново, уже накопилось порядка 50 рублей.

Публикация от Alisa Kashinskaya (@alisemaze) Янв 1 2017 в 2:52 PST

Но цели накопить определенную сумму перед девушкой не стоит.

— Я умею откладывать деньги: например, мне заплатили 50 рублей, и я сразу меняю их на доллары, чтобы отложить на что-нибудь полезное. Но при этом не бывает так, что я иду в один магазин за мясом, а в другой за молоком только потому, что там скидка. Покупаю то, что нужно, без оглядки на сумму. Я из достаточно обеспеченной семьи, да и сама зарабатываю нормально.

До деноминации Алиса собирала 50- и 100-рублевые купюры. «Сторублевки», которых собралось около 100 тысяч неденоминированных рублей, с друзьями потратили в «Макдональдсе». 50-рублевых купюр собрали на 20 тысяч «старых» рублей и до сих пор играют с ними в карты.

Публикация от Alisa Kashinskaya (@alisemaze) Авг 1 2016 в 7:42 PDT

Собрал 843 рубля: «Бросить кошель на стойку и сказать: «Пинту темного мне!»

Инженер Юрий Петровский вспоминает, что идея собирать монеты родилась из шутки:

— Еще до ввода монет в оборот обсуждали с другом, что было бы весело зайти в бар с кожаным кошелем, бросить его на стойку и сказать: «Пинту темного мне!» Такой антураж средневековья. Потом об этом разговоре я забыл.

Юрий начал делать сбережения сразу после деноминации, и сейчас у него в стеклянной банке 700 рублей «двоечками» и 143 рубля «единичками».

— Если говорить о «двоечках», то среди них есть темнее и светлее. «Рублики» все как один блестят. С серьезными дефектами монеты мне не попадались.

Юрий сосредоточился именно на крупных номиналах, поскольку «мелочь часто нужна в магазинах для расчета, а без крупных монет можно обойтись».

— Но это не целевое накопление, а то, что осталось в кармане в конце дня. Причем покупки я чаще оплачиваю картой, чем наличными.

О себе Юрий говорит, что экономить не умеет.

— Живу «от зарплаты до зарплаты». Если если делаю крупную покупку вроде одежды или техники, то просто доживаю месяц на оставшиеся деньги. Все сбережения — то, что не потратил за месяц.

Сейчас у Юрия есть интерес собрать тысячу рублей и «посмотреть на реакцию продавца, если захочу купить что-то на крупную сумму».

— Но когда начну тратить монеты, можно и в бар!

Собрал 120 рублей: «Думаю принять ванну из монет»

Банка монет, которую собрал 34-летний Алексей Зацепин, весит почти 6 кг. В сумме это 120 рублей.

— Думаю принять ванну из монет или башенку построить, и в интернет видео выложить, — рассуждает Алексей. — Монеты для меня — как наркотик, могу полчаса сидеть и пересыпать их из руки в руку. У меня мечта собрать 10 тысяч монет, целое ведро!

Для того, чтобы сдать обладателем как можно большего количества монет, в магазинах или банках в Минске Алексей просит разменять ему крупные купюры. Но тратит свои сбережения он не в столице, а только в родной деревне Орешковичи Березинского района.

— «Выдаиваю» мелочь из столицы! Чтобы сдачи у вас в Минске не было, — шутит Алексей. — Например, за мешочек монет я покупал цепочку и крестик в монастыре. В деревне продавщицы всегда рады, если я им мелочь приношу на размен.

Тратит Алексей только те монетки, которые потемнеют: «Жалко, что через пару дней копейки могут выглядеть так, как будто их в 40-м году выпустили». Чтобы вернуть деньгам первоначальный цвет, Алексей пробовал бросать их в уксус и остался доволен результатом.

Молодой человек отмечает, что монеты для него «удобнее в обращении»: так всегда получается рассчитаться без сдачи.

— А еще я не пользуюсь ни магнитами, ни монетницами. Ношу монеты исключительно в кармане штанов.