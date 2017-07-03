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Парубий: Украина должна следующей вступить в НАТО

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  • 3.07.2017, 12:37
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Андрей Парубий
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Решение Альянса и Украины относительно ее вступления в НАТО может быть принято неожиданно быстро.

Украина должна стать следующим членом НАТО после Черногории. Об этом журналистам заявил спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий 3 июля, сообщает gordonua.com.

При этом он не стал называть конкретных сроков вступления Украины в Альянс.

"Когда кто-то говорит о перспективе пяти-семи лет, то мы видим, что в последние годы события в мире происходят настолько быстро, что это может произойти на любом этапе… Я не являюсь сторонником того, чтобы определять точные даты, я склонен к тому, чтобы демонстрировать политическую волю, а события развиваются так, что решение Альянса и Украины относительно ее участия в НАТО может быть решено неожиданно быстро", – считает спикер парламента.

Парубий уверен, что Украине нужно как можно быстрее стать членом блока. По его словам, Киев должен приложить усилия, чтобы к 2020 году привести оборонную отрасль государства в соответствие со стандартами НАТО, после чего потребуется лишь "политическое решение".

5 июня на церемонии в Вашингтоне Черногория официально стала 29-м членом НАТО.

8 июня во время утреннего заседания Верховная Рада приняла законопроект №6470, которым на законодательном уровне закрепила намерение Украины вступить в НАТО.


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