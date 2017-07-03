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Федеральной налоговой службе разрешили блокировать анонимайзеры

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  • 3.07.2017, 12:51
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Об этом говорится в совместном приказе Роскомнадзора, МВД, ФНС и Роспотребнадзора.

Документ был зарегистрирован министерством юстиции России 27 июня, передает «Радио Свобода».

В новом приказе впервые прописаны функции ФНС, которая отвечает за блокировку онлайн-казино. Основанием для блокировки может быть наличие на сайте информации или компьютерной программы, которые позволяют получить доступ к сайту с запрещенным контентом. Поскольку любой способ обхода блокировок позволяет получить доступ, в том числе к онлайн-казино, то ФНС, таким образом, получила право блокировать все анонимайзеры.

При этом закон о запрете средств обхода интернет-блокировок пока не принят. 23 июня он прошел только первое чтение в Госдуме.


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