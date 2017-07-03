В США «всплывший» остров стал туристическим хитом
- 3.07.2017, 13:01
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Длина суши, по словам местных жителей, составляет 1,6 километра.
В США одним из популярнейших туристических хитов стал небольшой остров, появившийся у побережья штата Северная Каролина в США, передает Fox News (перевод – korrespondent.net).
Длина суши составляет 1,6 километра, при этом его ширина достигает 300 метров. Появился он в апреле вблизи мыса Кейп. Неофициальное название острова - «Ракушечный», поскольку он усыпан раковинами моллюсков.
По мелководью добираться до острова довольно опасно, поскольку он располагается в месте, популярном среди рыбаков, и дно там усыпано многочисленными рыболовными крючками.
Кроме того, водятся в местных водах акулы, а также скаты-хвостоколы.