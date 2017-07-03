В Ганцевичах проведут крестный ход на велосипедах, приуроченный ко «дню независимости» 2 3.07.2017, 13:04

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Фото: fotobel.by

Участники проедут 20 километров по поклонным местам райцентра.

Об этом сообщает БелТА со ссылкой на отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома.

Велосипедный крестный ход стартует в полдень 3 июля с песнопениями от Свято-Тихоновского храма. Участники имеют проехать около 20 км по поклонным местам райцентра. Это размещенные на въездах и выездах поклонные кресты, а также братская могила на городской площади Ганцевичей, в которой похоронены погибшие в годы Второй мировой войны. Велосипедисты также будут везти иконы. Возглавить колонну протоиерей Петр Пилипчук.

Год назад в подобной акции приняли участие около 70 человек разного возраста. В этом году организаторы ожидают, что участников будет больше.